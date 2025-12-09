宏福苑火災的高溫破壞遺體 法醫料辨認工作需時至少數月

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災至今造成159人死亡，仍有31人失聯，部分遺體因受損嚴重未能確認身份。執法部門正為失聯人士家屬採集DNA樣本，以辨別遺體身份。然而，遺體辨認工作面臨巨大挑戰，齒科法醫梁家駒今早(9日)在電台節目中指出，受長時間高溫影響，辨認工作預計需時「至少數個月」。

梁家駒解釋，一般會在遺體的血液和肌肉等軟組織採取DNA樣本，是次火災死者受長時間高溫影響，令許多軟組織已被破壞。他指出，連骨、牙腳及牙根等硬組織，亦受到高溫破壞，大大增加採集DNA樣本的難度。

他續指，是次火災環境混雜人類及非人類遺骸，需時辦識。他估計，至少數個月才可完成辨別遺體身份的工作。梁補充，在部分情況下，需依靠罹難者身上的金屬飾物輔助，才能辦認身份。

