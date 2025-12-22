宏福苑火災︱牙醫業界推出免費假牙服務 災民可獲免費口腔治療︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】醫務衞生局公布，明日 12 月 23 日起與牙醫業界合作，為大埔宏福苑火災災民提供免費鑲配假牙及相關口腔治療服務，協助居民盡快恢復日常生活。

醫衞局表示，早前接獲多名受影響居民求助，反映在火災中遺失假牙，希望可重新鑲配。局方隨即統籌多個牙科醫療機構、香港牙醫學會及牙醫參與計劃，現時已有超過 80 名私營牙醫加入，涵蓋 106 個服務點，為有需要的居民提供支援。

宏福苑共有 8 座樓宇，所有居民包括外籍家庭傭工，均可由 12 月 23 日起至明年 2 月 28 日，經基層醫療署轄下全港 18 區的地區康健中心或康健站安排，接受至少一次牙醫診療及一次跟進服務，實際次數會按臨床需要而定。相關服務費用全免。

可致電康健中心熱線

免費服務主要涵蓋兩大範疇，包括因火災導致牙具破損或遺失，提供修理或鑲配部分或全口假牙（膠托），以及活動式牙齒矯正固定器；同時亦包括因火災受傷所需的口腔治療，例如紓緩牙痛的藥物、簡單補牙、緊急牙髓治療及脫牙。

有需要的居民可致電任何一間康健中心的熱線，或親身前往求助，毋須受現時居住地點限制。已登記為康健中心會員的居民，亦可直接聯絡所屬康健中心。相關熱線電話已上載於基層醫療署及康健中心網站，由個案經理按實際情況及居民意願，協助配對參與計劃的牙醫。

醫衞局對牙科專業界別及香港牙醫學會積極響應並提供支援表示感謝，認為有關行動展現業界對社會的關懷。局方亦呼籲有意參與計劃的私營牙醫，透過電郵 wwshui@healthbureau.gov.hk 與醫衞局聯絡。