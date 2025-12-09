宏福苑火災丨災後安撫孩子情緒 協康會職業治療師教用五感刺激重建安全感

近日，大埔的火災讓許多家庭在瞬間失去了安身之所。新聞畫面中，熊熊烈焰與濃煙吞噬樓宇，無數家園化為灰燼，令人心痛。對成年人而言，失去的不只是房子，更是多年努力換來的安全感與生活秩序。然而，這場衝擊不僅落在成年人身上，孩子同樣在無聲中承受恐懼，卻往往缺乏足夠的語言與情緒調節能力來表達自己的感受。

作為家長，我們需要的不只是重建生活，更要幫助孩子找回安全感，引導他們逐步走出陰影。協康會高級職業治療師鄭蕭（Joyce）分享，家長可以如何理解孩子的身心改變，並給予適當引導，幫助孩子走出陰霾。

孩子的身心反應：不只是哭泣或害怕

災難過後，孩子的反應往往不只是表面的哭泣，而是身體、情緒與行為層面交織的壓力反應。當恐懼來襲，身體會啟動「戰鬥或逃跑」模式，讓孩子難以回到平靜；同時，他們未必懂得清楚表達，需要家長細心觀察與接納。常見反應包括：

生理反應：心跳加快、呼吸急促、肌肉緊繃、冒汗，甚至失眠或食慾下降。

情緒反應：驚恐、焦慮、頻繁哭泣，或因小事易怒、退縮沉默。

行為改變：幼兒可能出現退化行為（尿床、吮手指），學齡兒童則可能拒學、注意力下降、做噩夢，甚至選擇孤立或以憤怒表達不安。

家長情緒穩定成孩子的安全基石

要讓孩子感到安全，父母始終是他們最重要的穩定力量。孩子會從父母的語氣、表情和動作中讀取「安全訊號」。然而，災後家長往往也承受著巨大的壓力與不安。在荒亂中保持耐性並不容易，但即使有限度地維持平穩，也能引導家中成員互相支持。

廣告 廣告

同時，向孩子坦承自己的感受，反而能讓孩子學會面對情緒，而不是壓抑。以下幾個方法，能幫助家長在有限能力下，給孩子最大的安全感：

先照顧自己：穩定情緒是孩子安全感的基石，必要時尋求親友或專業協助。

維持基本規律：固定吃飯、睡覺時間，讓生活保持秩序，減少不安。

陪伴勝過言語：不必過度解釋災難，簡單的眼神、擁抱或一句「你很安全」就足夠。

避免過度自責：安全與陪伴比完美更重要，先確保基本需求即可。

善用支援：向老師、家人或社會資源求助，分擔壓力，讓自己有喘息空間。

穩定孩子神經系統的簡單方法：五感安撫

孩子的情緒需要出口，而身體的安撫往往比言語更快。家長可以透過簡單的五感刺激，促進孩子體內分泌放鬆及快樂荷爾蒙，重拾安全感。

1. 日常活動：用五感幫助孩子放鬆

觸覺：擁抱、按摩肩膀，或用簿棉被包裹；溫水澡也能幫助安定。

本體覺與前庭平衡覺：跑跳、盪鞦韆、溜滑梯，或在家做簡單伸展，幫助釋放壓力。

聽覺：說話放慢、語調溫和；播放柔和音樂或自然聲音（海浪、鳥鳴）。

嗅覺：帶孩子到戶外聞花草樹木的自然氣味，或使用淡雅、熟悉的香味。

口腔覺：提供有嚼勁的食物（麵包、餅乾、水果乾），或玩吹泡泡、吹紙球，促進深呼吸。

2. 環境調整：創造安全感的空間

降低強光與過度鮮豔的顏色，選擇柔和色調（淺綠、淺藍、淺啡）的玩具與擺設

保持安靜氛圍，避免噪音，播放舒緩音樂

避免刺激性氣味，選擇淡雅香氛或自然氣息

維持家中簡潔、減少過度刺激。

孩子的情緒需要出口，而身體的安撫往往比言語更快。

沒受災的孩子，也可能感到不安

即使孩子沒有直接經歷災難，新聞畫面和社交媒體的資訊仍可能在心中掀起不安。面對這種「遠距離的恐懼」，父母的角色不只是安撫，更是引導——幫助孩子理解現實，並將擔心轉化為同理心，讓焦慮成為關心他人的力量。

限制新聞暴露：避免讓孩子反覆觀看災難畫面，減少焦慮。

強調安全感：告訴孩子「我們現在是安全的，家裡有大人保護你」。

簡單解釋：用孩子能理解的語言說明：「這是一場意外，很多人正在幫助受影響的家庭」。

引導同理心：鼓勵孩子畫畫、寫卡片，或參與社區支持，把焦慮轉化為行動。

孩子的復原，不只是時間的問題，更需要我們的即時行動。每一個擁抱、每一個小活動、每一個微笑，都能幫助孩子的神經系統從「戰鬥或逃跑」回到「安全與平靜」。老師、家人、社會攜手，透過適當的感覺刺激，讓孩子重新感受到安全、愛與希望。這不只是災後的修復，更是我們在逆境中教會孩子的一堂生命課。

—

5 分鐘平靜法（老師/家人/機構人員皆可用）

慢速、溫和、微笑地說話。 30–60 秒深壓擁抱/深度撫觸。 1 分鐘吹泡泡或吹紙球，配合慢吸慢呼。 1–2 分鐘肌肉工作：推牆、擠壓抱枕、抱球深蹲。 走到窗邊或戶外：聞一株植物、感受陽光、聽自然聲。