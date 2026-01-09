宏福苑火災｜政府諮詢居民長遠安置包括樓換樓及收購業權 原址建最快2035年入伙(張曼琳報道)

【Now新聞台】政府就長遠安置方案諮詢大埔宏福苑災民，提出三個原區安置地點，包括在宏福苑原址重建，最快2035年才開始入伙。其他選項亦包括由政府收購業權、購買新居屋或「樓換樓」。

宏福苑五級火災發生一個半月，政府透過一戶一社工向居民派發問卷，諮詢不同的長遠安置方案。居民如果想原區安置，有三個選址，最快可以上樓是大埔頌雅路，鄰近富蝶邨，有900個單位，預計三至四年入伙。其次是大埔廣福公園，由於要重新規劃、搬遷石油氣加氣站以及土地平整，預計七至八年才上到樓。

最後是宏福苑原址重建，要先收購所有業權，之後才清拆、重建，預計要九至十年，即是最快2035年入伙。若由政府收購業權，根據測量師學會估算，未補地價及已補地價的單位平均呎價大約分別是六千元及八千元。大埔宏福苑基金扣除援助項目以及預留部分作其他可能援助項目，現時剩餘20多億元，即是須用公帑補貼收購業權。

居民如果希望早點上樓，可以選擇購買在東涌、元朗、啟德和將軍澳的新居屋單位，想今年內上到樓則可選擇九龍灣綠置居盛緻苑，9月底可以入伙。另外亦可考慮「樓換樓」，即是不收取政府收購業權的款項，換取一個價格相若而不限地區的全新居屋單位。

政府強調，問卷目的是初步收集意願，不會限制居民日後選擇，應急住宿安排工作組目標在本月中下旬收到回覆後，再分析落實方案。

