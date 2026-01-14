宏福苑火災 政府：追責到底 基層高層都懲處

【on.cc東網專訊】新一屆立法會召開首次大會，政府交代宏福苑善後工作，指執法部門拘捕16人涉嫌誤殺、拘捕6人涉嫌欺詐，廉政公署拘捕14人，涉嫌貪污舞弊。針對良莠不齊的棚網，發展局指令棚網即時下架，改革審批和檢測制度。

政府指出，為查明事故原因和改革，成立由陸啟康主持的獨立委員會，已經完成首次會議，會在九個月內完成工作，政府全力支持委員會開展工作，並運用各個政府部門的調查權力，也給予獨立委員會備用權力。李家超重申會一問到底、問責到底，如任何人需要負責，不論是政府或非政府人員，基層或高層，都會懲處，按照事實追責。

政府亦成立強化消防安全治理工作組、強化建築物條例，加強大型樓宇維修工程的監管制度；加強工地安全的措施，建築條例安全規例；法團親身出席和業主投票數目要提高；提高招標安排標準等。

對於長遠住宿安排，政府指明白受災家庭和社會意見不同，已經透過社工收集災民意願等，以制訂和落實具體方案。他重申，政府會盡快敲定長遠住宿方案、執法部門調查和獨立委員會的工作會一絲不苟和水落石出，會問責到底。

