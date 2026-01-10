宏福苑火災｜有居民指原區安置較快 另有居民要求原址重建保回憶 (高詩敏報道)

【Now新聞台】有宏福苑居民表示，選擇重置方案時首要考慮所需時間，亦有人要求原址重建。行政會議召集葉劉淑儀相信，政府會以大多數人意願為依歸。

宏福苑大火後一個多月，有慈善團體一連兩日向他們派發手提電腦以及平板電腦。對於政府正在諮詢居民長遠安置方案，有居民認為時間是最重要的考慮因素，會接受原區安置。

宏新閣居民譚先生：「老人家都90多歲，(原址)重建我當他(政府)10年是說多了，我會覺得快極都要7至8年，我會覺得比較長時間。大埔生活了那麼多年，始終在大埔會開心些。」

亦有人希望政府可以原址重建，或者提高收購業權的價格。

宏健閣居民范小姐：「我自己便想一定要原址重建，因為原址重建我們才可以拿到原有的、應有的單位尺數、本身我們那層樓的回憶以及整個大埔區的回憶。」

宏昌閣居民彭太：「你用6000元以及8000元這個價錢補給我們，你問一下他在哪個區可以買到同尺數的樓？以及你樓換樓，你給甚麼東涌、天水圍、元朗換我大埔宏福苑這塊福地，是否不合理？」

行政會議召集人葉劉淑儀認為政府提出多個安置方案，相信最終會以居民意願為依歸。

行政會議召集人葉劉淑儀：「沒有一個方案是可以滿足所有人的，最終政府要『拍板』了，若大部分人都不想等10年，政府沒有理由為小部分人去特意建一座樓宇，建好時又未必想搬回去。政府都很開明，不是約束你，所以我想政府最終都是以大多數人的意願，以及最快幫他們找個安居之所為依歸。」

葉劉淑儀又指，新民黨會向財政司提出建議政府撥款予樓宇管理項目，以協助有需要的居民處理大樓維修的問題。

