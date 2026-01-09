宏福苑火災｜有居民稱原區安置耐傾向揀啟德新居屋 議員籲問卷非最終決定(謝欣桐報道)

【Now新聞台】有居民認為，原區安置時間偏長，會傾向啟德的新居屋。有區議員就提醒居民，問卷的選擇不代表最終決定，呼籲他們與身邊的人討論清楚才遞交。

住在宏福苑16年的林先生，大火後遷往元朗的過渡性房屋暫住，他認為政府提供的不同選項都可以接受。

宏福苑居民林先生：「我要照顧外孫，我女兒住在大埔廣場這裡，看看他們將來會否搬走。我始終都是希望住他們附近，幫他們照顧孩子。他們兩夫婦要工作，能幫他們的話，他們可專心一點工作。」

廣告 廣告

但林先生認為，原區安置的等候時間偏長，會傾向選擇即將落成離大埔不太遠的居屋。

林先生：「跨區可以接受，目前而言，最近我女兒住這裡的，我想都是啟德。最近我女兒一程車可回來，其他區轉接得多，就變相不方便，交通最主要。其他是比我原本的單位不能小太多，我本身已在住小單位，再小一點就好像更麻煩。」

現時超過4400名宏福苑居民入住過渡性房屋、青年宿舍等，期間每個單位的業主獲發為期兩年、最多達30萬元的租金補助。

有區議員指，問卷包含了各界曾提出的安置方案，不少居民收到後感覺如釋重負，但仍有些疑慮。

大埔區區議員羅曉楓：「我填了表格後，是否代表我已決定？這是最多人來電查詢的。其實不是，這在第一頁都有說明，是意願書的收集，你向社工表達後，不代表你最終決定這樣做。有年輕家庭可能彈性較大，明年就有地方可選擇，對他們而言會否是合適的選擇？有些朋友就一直希望以大埔區為核心，這些是很個人情感的事，最貼身的還是要跟家人商量。」

羅曉楓呼籲居民如有任何疑慮，一定要向社工反映，讓最終安置方案更貼合他們的需要。

#要聞