宏福苑火災 有議員要求立會進行緊急休會辯論 盡速安置居民

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火造成大量傷亡，有議員去信立法會主席梁君彥，指根據《議事規則》第 16(2)條，要求主席批准就「大埔宏福苑五級火災」提出緊急休會辯論，而議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。

社福界議員狄志遠在信中指出，大埔宏福苑發生五級火災，截至11月28日早上已造成94人死亡（包括 1 名殉職消防員）及76人受傷，是香港近 30 年來最嚴重的火災事故。

廣告 廣告

他指火勢由外牆維修棚架的易燃圍網及發泡膠迅速蔓延，波及7座大廈，約4,600 名居民受影響。

他強調這次辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】