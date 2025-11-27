宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑火災 | 楊千嬅演唱會宣布如期舉行 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途，有關聲明如下：
親愛的歌迷朋友與各界友好：
昨日香港宏福苑火災事故，我們與全港市民一樣深感沉重悲痛。在這艱難時刻，《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》望以實際行動回應社會需要，共同攜手渡過難關。
原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並出以下安排：
1. 取消贈送花籃：
誠摰呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途。
2. 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利：
首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。
3. 調整演出內容：
我們已取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。
音樂能療癒人心，也能匯聚力量。主辦機構、楊千嬅及全體演唱會團隊衷心感激大家理解及支持，並期盼與各位一同以愛與行動，為受影響的市民送上最實質的幫助與祝福。
願大家平安。
捐款詳細資料如下 :
正向文化娛樂有限公司、
楊千嬅以及演唱會團隊 敬上
