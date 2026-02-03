八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
宏福苑火災 85%理賠個案已處理 涉款近5.1億元
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，保監局今日(3日)表示，大火後已全力協調保險公司為受影響人士提供支援，並密切監察處理理賠個案的進度，至今有1,032宗個案已處理完畢，佔整體個案85%，涉及金額近5.1億港元。
保監局表示，一般保險理賠個案共1,030宗，其中863宗已處理完畢，佔整體個案84%，涉及金額約4.5億港元；人壽保險理賠個案共188宗，其中169宗已處理完畢，佔整體個案90%，涉及金額約6,000萬港元。
保監局行政總監張雲正表示，保監局得悉大部分理賠個案已成功在基於公平待客的原則下獲得解決，而餘下個案則須作出實地勘察和損毀評估，局方會繼續與香港保險業聯會積極跟進。
