宏福苑火災1個月 居民仍待毛孩消息 有飼主：遲啲天堂見

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火災難，造成至少161人及151隻動物不幸死亡，還有許多人和動物失去影蹤。香港動物報指失去的動物仍然下落不明，宏福苑的居民、失去動物的主人仍充滿創傷、牽掛和憂慮，又引述還在等待愛貓「細佬」消息的宏仁閣中層單位貓主羅太，坦言即使聖誕節日也沒有任何心情，每日心念的都是想再與細佬重聚，她經常會到屋苑附近徘徊，只盼奇迹地見到細佬，最希望政府能夠讓主人回單位尋找；亦有痛失毛孩主人，盼他日與毛孩在天堂再遇。

該報引述羅太養了阿哥和細佬兩貓，但只有阿哥獲消防員救出，性格細膽的細佬卻不知所終。羅太在這一個月以來多次聯絡消防員、愛協和執法部門，但一直沒有細佬的消息。執法部門曾幫她把糧食和水放在單位內，但事隔多天，當她再向執法部門查問會否再添糧食和水時，執法部門稱現時只能將新增糧水放在大堂，令羅太十分擔心之前在單位置的糧水是否足夠。

羅太坦言，現時最希望政府應承兩件事，一是允許愛協在大廈內設置多個捕貓籠，二是希望盡快讓主人回去單位搜尋自己的毛孩，她說：「我們最清楚自己隻貓會躲在甚麼位置，其他人去找不會那麼容易找到。」

該報又引述羅太指已一個月仍沒有消息，都有心理準備，但始終抱着「細佬」仍生存的希望，「惟有自己安慰自己，一日未發現他的屍體，仍然會當他在生。我間中都會過去屋苑那邊外圍，希望見到自己隻貓，其實都是自己幻想，希望可以成真。」

在火災中失去愛貓的黃小姐每當夜晚靜下來時，自己一個的時候又會掛住貓貓，尤其回看貓貓的相的時候，又會感到很難過，加上今日剛好一個月，當她看到當時火災情形的片段，會特別難過及難以再看下去。

報道指黃小姐的貓貓已在彩虹橋，她很想跟貓貓說：「我哋好掛住佢，仲有另外2隻貓貓，希望佢哋喺天堂唔再痛痛、好好吃飯、開心玩玩、玩攰就瞓! 遲啲天堂再見！」

