宏福苑災場貓貓失蹤至今 主人沒放棄等待：希望貓貓撐到解封一天

【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難搜救已完結，但仍有很多動物不知所蹤，生死未卜。本報訪問了兩名宏仁閣的貓主，他們分別等待愛貓「細佬」和「阿Mo」的消息，仍抱持希望不肯放棄，但搜救行動停止及現場未解封，讓他們感到無助和萬分難受，只盼望政府或愛協再次派人上去搜救，或至少定期放糧水，讓貓貓能夠撐到解封團聚的一天。

貓主劉小姐在11月26日大火發生那刻正在上班，她趕到現場卻無法救起家中兩貓，最終貓貓「阿哥」獲消防員救出，「細佬」卻不知所蹤。「細佬性格很細膽，可能當時聽到阿哥不停叫，他便嚇到躲起來。」

她已向義工和愛協報告了家中還有細佬未救出，亦提供了細佬可能躲藏的位置，包括廚房灶底，可能連日來的守候，但沒有等到愛貓的消息，「我由朝守到晚，睇住不同樓都救出動物，就是沒有我隻貓的消息。」她家沒有被火焚燒，搜救人員數次上去也沒有找到貓屍，所以她相信細佬仍然在生。

劉小姐十分焦急，多次致電消防、警方和愛協，只盼他們再上樓搜尋多一次，亦希望不只搜尋她的單位，也搜尋鄰近的單位，因為細佬有可能躲到其他屋。隨著搜救行動結束，劉小姐感到很無奈，「我現在只希望能夠在單位附近放多些糧和水，起碼保障到我隻貓有最基本生存機會，捱到我們解封時返上去，可以救回他。如果沒糧沒水，他不可能生存到。」

細佬和阿哥是一隻社區貓所生，劉小姐的親戚是動物義工，因此她領養了他們回家。她現在十分掛念細佬，只盼能盡快與他團聚。

貓貓細佬至今下落不明，貓主劉小姐十分掛念和難受。

細佬性格膽小，不知躲到什麼位置。

阿哥（左）獲救，細佬（右）卻生死未卜。

同樣仍在等待愛貓的災民，是「阿Mo」的貓主吳先生，在搜救行動進行時，他每日都守在現場，只盼有愛貓消息，但搜救人員並沒有發現阿Mo，「消防員幫我放過兩次糧和水，貓砂盤有屎但已乾了，不知道是何時的，阿Mo很驚人，不知會不會躲了去其他單位。」

阿Mo已經16歲高齡，是吳先生由小養大，感情十分深厚，沒想到一場災難，令他與愛貓分隔，至今不知阿Mo是生是死。「我真的很不開心，但總比消防打來說找到屍體開心些，會覺得是她是否跑到旁邊單位？會否生存到我們返去？我們抱著這個奢望。」

現時搜救工作結束，吳先生感到很無奈，「其實動物生命就在他們手上，只要願意上去搜索多幾次，可能有機會找到她。現在搜索行動停止，我們沒有門路可以找幫手，貓貓都是生命，為何不能再上去多一次？」

吳先生希望能夠再有搜救行動，或讓主人上去10多20分鐘，爭取救回阿Mo的機會。他亦希望能夠放置糧水到他家附近，讓阿Mo能夠捱落去，直到解封一刻可以再相見。

祝福災場下落不明的動物平安，能夠和主人有團圓的一天。

阿Mo估計仍躲在災場。

貓主吳先生希望再有搜救行動。

阿Mo已16歲，貓主吳先生十分擔心她的安危。

