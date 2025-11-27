宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑災民可毋須預約 到任何人事登記辦事處補領身份證等證件
【Now新聞台】入境處稱，受宏福苑火警影響的市民可前往任何人事登記辦事處申請補領身份證等證件。
入境處表示，宏福苑災民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往全港六間人事登記辦事處辦理申請，毋須預約；至於補領特區護照等旅行證件，則可到入境處總部或任何一間入境處分區辦事處辦理，同樣毋須預約。
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
各方支援宏福苑五級火災民
【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取信和集團及黃廷方慈善基金：撥款2000萬港元支援賑災；香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援李兆基基金：捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置周大福集團：捐款2000萬港元香港小米基金會：捐款1000萬港元騰訊公益慈善基金會：首批捐款1000萬元安踏體育：捐出1000萬元現金及2000萬元禦寒物資 #要聞now.com 新聞 ・ 51 分鐘前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 小時前
中央港澳辦：全力支持港府應對處置火災事故
昨日(26日)下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中央港澳辦表示，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作。 中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。 在中央港澳辦指導下，中聯辦成立應急專班已連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜房委會開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位予災民
【Now新聞台】由房委會統籌興建的宏福苑，是已出售的居屋。房委會資助小組委員會主席黃碧如在本台節目《時事全方位》稱，房委會無責任回收已損毀或燒毀的居屋，指宏福苑現時與房委會無關，但建議居民可以向承辦工程的承建商追討賠償。 房委會資助小組委員會主席黃碧如：「從來都沒有一些措施指，如果有房屋被毀壞或燒毀，房委會會幫他回收。其實房委會的角色都是，我們發展了一些資助出售的項目，然後售給合資格人士。以宏福苑為例，它現時與其他一般私人物業無分別，屬於私人物業，其實與房委會無太大關係。」黃碧如又指，目前已開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位，而當局亦已聯絡正營運過渡性房屋的機構提供合約3400個床位，給有需要人士申請入住，房委會會繼續調配資源幫助受火災影響的居民。#要聞now.com 新聞 ・ 59 分鐘前
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 3 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 10 小時前