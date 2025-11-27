宏福苑災民可毋須預約 到任何人事登記辦事處補領身份證等證件

大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會

