宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱

工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。 除了昨日宏福苑事故外，其餘3宗包括4月15日屯門青磚圍一幢興建中的村屋棚架起火，消防員迅速救熄，事件中一名約70歲男子燒傷面及手，送院治理後無大礙，起火原因疑為傷者燒垃圾引起。 另外，5月12日傍晚近6時，德輔道西328號一個建築地盤外牆棚架圍網失火，約半小時後由消防員救熄，相信因未熄煙蒂「焫着」圍網所致。 較嚴重的一宗為10月18日中環華懋大廈外牆竹棚三級火，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，連對岸西九文化區亦見中環冒出大量濃煙，事件中3男1女吸入濃煙不適，需送院治理；屋宇署當時指會抽查棚架保護網是否合規。 建造業議會籲速檢視 建造業議會表示非常關注事件，並強烈呼籲各承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦發生火警時火勢蔓延，影響工地及附近區域人士安全。

信報財經新聞 ・ 4 小時前