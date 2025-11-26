宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊

【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。

火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。

另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。

#要聞