宏福苑直擊｜物資持續送達物資站 備乾糧及床上用品等供居民領取

【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，各方全力支援，大量物資運送到大埔，以供宏福苑居民所用。本台記者謝欣桐今早約8時在廣福商場平台一個物資站，現場不斷有新物資送達，包括乾糧及床上用品等，亦有義工通宵留守。

現場所見，陸續有市民到補給站領取物資，如麵包及香蕉等，雖然大部分領取物資的並非宏福苑居民，但為免造成浪費，義工都照樣派發給到來的市民。

#要聞