宏福苑直擊｜部分單位死灰復燃 火光熊熊冒出濃煙

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 28 日早上已造成至少 94 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
各界施援手 善款數億元
大火無情、人間有愛，大埔宏福苑五級火災震動全球，多間企業及組織踴躍捐款，粗略統計善款已達數億元，為受火災影響居民提供援助。信報財經新聞 ・ 5 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 21 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 21 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，影響屋苑內數以千計居民。在屋苑內居住的鄧先生今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日（26 日）在公司收看電視直播，當初以為火警很快救熄，最終並非如此，幸好他跟家人在事發時都在上班上學，眾人平安。鄧先生透露，今年風季吹走了宏福苑外牆大批棚網，事後見到有重新鋪設，但他和鄰居都不清楚重鋪棚網的規格，包括是否防火跟阻燃等，「鋪完之後唔會即刻覺得棚網會有問題。」Yahoo新聞 ・ 23 小時前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
棚網未阻燃 7幢樓火燒連環船 物料疑不符規例要求 工人被揭外牆吸煙
根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》及勞工處《竹棚架工作安全守則》，棚架面須覆蓋具阻燃特性的保護網，但大埔宏福苑仍發生涉及棚架的五級大火，連燒7幢大廈，建造業總工會理事長周思傑接受本報訪問，認為除棚網本身可能無阻燃功能外，亦與工程管理不善有關。信報財經新聞 ・ 1 天前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 20 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 18 小時前
車路士社交網絡悼念大埔火災罹難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重人命傷亡，世界各國都有報道該場慘劇，英超車路士亦在社交網絡送上哀悼。車路士的官方Facebook 專頁一向以英語為主要發佈語言，但在周四晚罕有地以全中文寫上悼念語句：「切爾西足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。該貼文立即得到不少香港人的注意，短短1小時已有近400留言回應，絕大部分都以中文留言。有球迷深深感謝愛隊：「睇到自己心愛既球隊，做出呢個舉動。thank you form hk」、「謝謝車路士與香港人同在」，亦有其他英超球隊支持者現身支持：「雖然係另一隊嘅藍色球迷，我冇諗到Chelsea 都知道 hong kong 情況。BTW thx」、「香港曼迷表示感激」。相關貼文https://www.facebook.com/share/p/15STEZGaQcD/now.com 體育 ・ 7 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 17 小時前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 11 小時前
滙豐：為未能出示香港身份證、存摺或提款卡宏福苑火災受影響客戶作特別服務安排
滙豐表示，對宏福苑火災深感哀痛，對遇難者表示沉痛哀悼，並向傷者及受影響家庭致以深切慰問。該行實施一系列緊急措施，為受災居民，包括遺失身份證明或銀行文件及急需現金或其他服務的的客戶提供適切支援。AASTOCKS ・ 15 小時前