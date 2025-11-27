宏福苑直擊｜部分單位死灰復燃 火光熊熊冒出濃煙

【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，本台記者梁潔瀅今早約7時身處現場所見，消防則指大致完成滅火行動，但凌晨再有部分單位死灰復燃，現場所見有單位冒出火光及濃煙，消防架起雲梯射水降溫，而地面停有救護車待命。

消防指，目標在早上9時前完成爆破7座被焚毀的所有單位，以確保沒有人被困。

#要聞