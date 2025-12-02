精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑遇難者「頭七」 市民致哀難忍傷感落淚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災至今造成151人死亡，今日(2日)是遇難者的「頭七」。在災區附近、大埔廣福休憩處，現場擺滿白色、黃色鮮花。有市民即場摺紙鶴，涼亭更貼滿寫有祝福和悼念字句的紙張，向遇難者表達追思。死者中有小朋友及嬰兒，因此有市民帶公仔，希望可以陪伴死者。獻花人潮直至今天正午12時依然持續，大批市民獻花後未有馬上離開，反而靜默地圍着花海，遙望宏福苑哀悼。不少市民特意跨區前來致哀，指對傷亡數字感沉重，盼望「死者安息，生者堅強」，亦期望能夠盡快還遇難者一個真相。
大埔居民黃婆婆今日與居住粉嶺的女兒一同前來獻花，對於當日的火災感到非常難過，亦為受影響居民感凄凉，坦言「即使自己都有病在身，都想過嚟現場」。她指，有親戚住在宏福苑，幸好已電話聯絡過，並確認安全。黃婆婆描述當日情況一度哽咽，指當天火災發生時只在飲茶，故還未意識到，直至飲完從天橋遠遠望去，就見到火勢已非常猛烈，感到很痛心。
家庭主婦劉太太今日從沙田過來獻花，希望罹難者和家屬「離苦得樂」。她受訪時一度痛哭，坦言感到非常痛心，指沒有想過香港在這個時勢會發生這種災難。她表示，政府和社會現在根本束手無策，難以彌補遇難者家屬，而且這種傷痛，家屬這一輩子都不會忘記。九龍區居民程小姐亦趁着今日不用工作，特意前來向遇難者獻花。她對於火災造成過百人傷亡感到非常難過，指自從事件發生，心情一直很低落。程表示，只希望能夠盡快還遇難者一個真相，查出到底是誰導致這場大禍。
元朗居民余先生指，花了大概一小時才來到獻花，希望死者能夠得到安息。他直言，在聽到傷亡數字不斷上升時，感到「好傷心、好憤怒」。他期望政府能夠做到妥善安置受影響居民之餘，更應成立獨立調查委員會，還受害者一個真相。他亦憂慮類似事故在其他屋苑再次發生，指全港還有類似的棚網未拆。紅磡居民黎先生對於傷亡數字仍在持續上升感到非常沉重。他坦言，市民能為居民做的已非常有限，僅能做到經濟援助。他寄語家屬「請加油，全港市民會繼續支持你們」。
大埔富亨邨居民曾小姐今日亦與其友人一同來到獻花，盼望「死者安息，生者堅強」。她對於事件感痛心，直言「一看到相關新聞就想哭」。居住於元朗的劉小姐同樣趁假期與友人前來獻花，她指，希望遇難者家屬能打起精神，願他們能早日重新振作。她亦認為，政府在預防方面明顯做得不夠，令到有些人已永遠失去家園。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑火災遇難者頭七 藏傳佛教僧人誦經超度
【on.cc東網專訊】今日(2日)為大埔宏福苑五級火遇難者的「頭七」，廣福休憩處早上有多名藏傳佛教的僧人，誦經為遇難者及動物眾生，超度並以勾招亡魂法門，帶領離開火場。多名信眾手持祭品，聽從僧人的指示進行儀式，現場氣氛肅穆。on.cc 東網 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 7 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 2 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡錫進批阻日歌手演出做過頭 中方損失更大
【on.cc東網專訊】日本多名歌手在上海的演唱會突遭叫停，大槻真希更被當場帶離舞台，但有日本歌手在廣州和北京的演唱會則順利舉行，輿論認為廣州的做法有契約精神，上海則過度抵制。內地官媒前總編輯胡錫進連日發文，指唱到一半把人轟下台「過頭了」，不但不夠尊重，更容易給外on.cc 東網 ・ 3 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 20 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今（2 日）發生第七日，行政長官李家超今早宣布，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。另一邊廂，民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議
實境節目《一路繁花2》最新一集引發討論，劉嘉玲、葉童、劉曉慶三位影后公開表態「選擇不生孩子」，與何賽飛、寧靜的育兒觀形成鮮明對照，五人關於生育自由的觀點碰撞，也反映出當代女性面對的現實與選擇。姊妹淘 ・ 20 小時前