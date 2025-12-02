宏福苑遇難者「頭七」 市民致哀難忍傷感落淚

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災至今造成151人死亡，今日(2日)是遇難者的「頭七」。在災區附近、大埔廣福休憩處，現場擺滿白色、黃色鮮花。有市民即場摺紙鶴，涼亭更貼滿寫有祝福和悼念字句的紙張，向遇難者表達追思。死者中有小朋友及嬰兒，因此有市民帶公仔，希望可以陪伴死者。獻花人潮直至今天正午12時依然持續，大批市民獻花後未有馬上離開，反而靜默地圍着花海，遙望宏福苑哀悼。不少市民特意跨區前來致哀，指對傷亡數字感沉重，盼望「死者安息，生者堅強」，亦期望能夠盡快還遇難者一個真相。

大埔居民黃婆婆今日與居住粉嶺的女兒一同前來獻花，對於當日的火災感到非常難過，亦為受影響居民感凄凉，坦言「即使自己都有病在身，都想過嚟現場」。她指，有親戚住在宏福苑，幸好已電話聯絡過，並確認安全。黃婆婆描述當日情況一度哽咽，指當天火災發生時只在飲茶，故還未意識到，直至飲完從天橋遠遠望去，就見到火勢已非常猛烈，感到很痛心。

家庭主婦劉太太今日從沙田過來獻花，希望罹難者和家屬「離苦得樂」。她受訪時一度痛哭，坦言感到非常痛心，指沒有想過香港在這個時勢會發生這種災難。她表示，政府和社會現在根本束手無策，難以彌補遇難者家屬，而且這種傷痛，家屬這一輩子都不會忘記。九龍區居民程小姐亦趁着今日不用工作，特意前來向遇難者獻花。她對於火災造成過百人傷亡感到非常難過，指自從事件發生，心情一直很低落。程表示，只希望能夠盡快還遇難者一個真相，查出到底是誰導致這場大禍。

元朗居民余先生指，花了大概一小時才來到獻花，希望死者能夠得到安息。他直言，在聽到傷亡數字不斷上升時，感到「好傷心、好憤怒」。他期望政府能夠做到妥善安置受影響居民之餘，更應成立獨立調查委員會，還受害者一個真相。他亦憂慮類似事故在其他屋苑再次發生，指全港還有類似的棚網未拆。紅磡居民黎先生對於傷亡數字仍在持續上升感到非常沉重。他坦言，市民能為居民做的已非常有限，僅能做到經濟援助。他寄語家屬「請加油，全港市民會繼續支持你們」。

大埔富亨邨居民曾小姐今日亦與其友人一同來到獻花，盼望「死者安息，生者堅強」。她對於事件感痛心，直言「一看到相關新聞就想哭」。居住於元朗的劉小姐同樣趁假期與友人前來獻花，她指，希望遇難者家屬能打起精神，願他們能早日重新振作。她亦認為，政府在預防方面明顯做得不夠，令到有些人已永遠失去家園。

