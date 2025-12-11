宏福苑重建涉50億 何鉅業：市建局財困政府出手較適合

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑災民的安置刻不容緩，外界有聲音建議由市建局統籌維修及重建，而樓宇安全學會會長何鉅業指重建並非最好選擇，因重建周期長，估計涉及40億至50億港元，加上火災造成重大傷亡，居民未必想搬回原址。

何鉅業今日(11日)在電台節目中指出，由政府出手協助重建是無可厚非，但市建局財政困難，正進行多個市區重建項目，而房委會有較多土地資源，比較適合協助重建，估計重建需時至少4年，涉及40億至50億港元。

他認為起火樓宇均受大火高溫影響，估計最先起火的大廈結構影響嚴重，修復的經濟效益不高，至於另覓土地重建則要考慮對社區、交通等影響，有建議在富善邨建造學院訓練場重建，但有關地點鄰近工業村，是否合適發展高密度住宅，要長遠考慮。

