不少學生昨到宏福苑獻花。 (蘇文傑攝)

大埔宏福苑火警後，有5間學校因交通受阻、用作庇護中心等原因於上周四及五停課，昨起以不同方式復課，包括安排學生到其他學校上實體課、亦有改作網課。多間學校表示，首會關注學生情緒，提供支援。

大埔富善邨的救恩書院有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消昨今兩天各級的考試，並以情緒支援學生為首要任務。

曾被用作安置災民庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學，以網上授課形式復課。至於何時恢復實體上課，校長黃慧珊表示，要視乎學校、學生及教職員狀況，強調首要照顧學生情緒需要。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/宏福苑附近5校復課-學校-首關注學生情緒/623978?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral