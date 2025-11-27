宏福苑五級火丨屈臣氏集團/一田/OK便利店/實惠等連鎖店支援災民 即睇免費提供食物、枕頭、棉被、充電、文件打印、暖包詳情

大埔宏福苑五級大火至今造成55人死亡，數千居民無家可歸。屈臣氏集團、一田、OK便利店、實惠等連鎖商戶協調人手及資源，向受影響住戶免費提供食水、枕頭、棉被、充電服務等，有需要人士可參考以下詳情。

屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水

屈臣氏集團旗下屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨天將接近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等支援受影響的居民。

由今日（11月27日）下午1時起，集團將於大埔區以下指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取。關懷服務站地址及開放時間如下：

屈臣氏：

大埔太和廣場西翼二樓218號舖 (10am - 9pm)

大埔富善村富善商場地下G007&G012號舖 (10:30am - 8:30pm)

大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113號舖 (10am - 9pm)

大埔寶鄉街82號德信大樓地下B舖 (10am - 8pm)

大埔新達廣場一樓079-082號舖 (10am - 9:30pm)

百佳︰

大埔安邦路4號大埔超級城D區612-670號舖 (8am - 11pm)

大埔大榮里16-22號歡樂樓地下 (8am - 11pm)

大埔新達廣埸2樓131-140號 (8am - 10:30pm)

大埔太和路12號太和邨太和廣場3樓 (8am - 11pm)

大埔富亨邨富亨商場地下7號舖 (8am - 10:30pm)

豐澤︰

大埔超級城C區2樓564-566 & 570號 (11am - 9:30pm)

屈臣氏集團

一田

一田支援受大埔宏福苑五級大火影響的居民、前線消防及救援人員，將以下物資運送到廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心，受災居民可免費領取，包括：

枕頭

棉被

毛毯

餅乾及零食

紙包飲品

廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心

地址：大埔廣福邨廣仁樓220-229室

一田 YATA

OK便利店

OK便利店向受火災影響的人士提供緊急充電支援，位於大埔共12間分店提供免費充電器「先借用，後歸還」服務。有需要人士只需簡單登記，即可取用充電器，無需即時歸還。

OK便利店大埔分店：

大埔墟大榮里26號地下

大埔富亨邨富亨商場中心23-24號舖

大埔運頭塘邨商場1號店

大埔安邦路9號大埔超級城E區三樓355A號舖

大埔富善邨富善商場地下G19A及G20號舖

大埔南運路1-7號富雅花園地下4號舖, 10B號舖, 10C及10D號舖

大埔安泰路1號大埔廣場地下11號舖

大埔廣福里12/14號及廣福坊5, 7 & 19號, 福昌樓地下4號舖

大埔安慈路4號昌運中心商場57-66號地下A號舖

大埔頌雅路6號富亨商場地下16號舖

大埔太和路15號太和中心地下3號舖

大埔富蝶邨二期富蝶商場地下低層31號舖

OK便利店

實惠

Pricerite實惠向受火警影響的宏福苑居民供應被子，由今日（11月27日）起，可於大埔分店免費領取被子。

另外，實惠緊急調度三百多張床褥、枕頭及綿被送往各臨時庇護中心，同時積極與供應商聯繫，致力為受火災影響的居民提供更多的援助和資源。

大埔分店地址：

大埔大榮里15-19號 寶鄉街3-5號 聯豐大廈地庫連地下

*數量有限，送完即止

實惠

譚仔三哥米線

譚仔三哥米線位於大埔4間分店，今明兩天 (11月27日及28日) 即時為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品。有需要人士請到以下分店，敬請體諒：

大埔大明里18-20號地下B舖 (11:00 – 00:00)

大埔曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖 (10:30 – 22:00)

大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖 (10:30 – 22:00)

大埔安埔路12號富善邨富善商場2樓S203號舖 (10:30 – 22:00)

另外，如有受影響人士及機構需要譚仔三哥支援外賣食物，可聯絡吳先生 (電話：5994 0927)。

譚仔三哥米線

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

