宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級火丨屈臣氏集團/一田/OK便利店/實惠等連鎖店支援災民 即睇免費提供食物、枕頭、棉被、充電、文件打印、暖包詳情
宏福苑居民免費領取枕頭、棉被、充電、文件打印、暖包詳情：
大埔宏福苑五級大火至今造成55人死亡，數千居民無家可歸。屈臣氏集團、一田、OK便利店、實惠等連鎖商戶協調人手及資源，向受影響住戶免費提供食水、枕頭、棉被、充電服務等，有需要人士可參考以下詳情。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水
屈臣氏集團旗下屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨天將接近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等支援受影響的居民。
由今日（11月27日）下午1時起，集團將於大埔區以下指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取。關懷服務站地址及開放時間如下：
屈臣氏：
大埔太和廣場西翼二樓218號舖 (10am - 9pm)
大埔富善村富善商場地下G007&G012號舖 (10:30am - 8:30pm)
大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113號舖 (10am - 9pm)
大埔寶鄉街82號德信大樓地下B舖 (10am - 8pm)
大埔新達廣場一樓079-082號舖 (10am - 9:30pm)
百佳︰
大埔安邦路4號大埔超級城D區612-670號舖 (8am - 11pm)
大埔大榮里16-22號歡樂樓地下 (8am - 11pm)
大埔新達廣埸2樓131-140號 (8am - 10:30pm)
大埔太和路12號太和邨太和廣場3樓 (8am - 11pm)
大埔富亨邨富亨商場地下7號舖 (8am - 10:30pm)
豐澤︰
大埔超級城C區2樓564-566 & 570號 (11am - 9:30pm)
一田
一田支援受大埔宏福苑五級大火影響的居民、前線消防及救援人員，將以下物資運送到廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心，受災居民可免費領取，包括：
枕頭
棉被
毛毯
餅乾及零食
紙包飲品
廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心
地址：大埔廣福邨廣仁樓220-229室
OK便利店
OK便利店向受火災影響的人士提供緊急充電支援，位於大埔共12間分店提供免費充電器「先借用，後歸還」服務。有需要人士只需簡單登記，即可取用充電器，無需即時歸還。
OK便利店大埔分店：
大埔墟大榮里26號地下
大埔富亨邨富亨商場中心23-24號舖
大埔運頭塘邨商場1號店
大埔安邦路9號大埔超級城E區三樓355A號舖
大埔富善邨富善商場地下G19A及G20號舖
大埔南運路1-7號富雅花園地下4號舖, 10B號舖, 10C及10D號舖
大埔安泰路1號大埔廣場地下11號舖
大埔廣福里12/14號及廣福坊5, 7 & 19號, 福昌樓地下4號舖
大埔安慈路4號昌運中心商場57-66號地下A號舖
大埔頌雅路6號富亨商場地下16號舖
大埔太和路15號太和中心地下3號舖
大埔富蝶邨二期富蝶商場地下低層31號舖
實惠
Pricerite實惠向受火警影響的宏福苑居民供應被子，由今日（11月27日）起，可於大埔分店免費領取被子。
另外，實惠緊急調度三百多張床褥、枕頭及綿被送往各臨時庇護中心，同時積極與供應商聯繫，致力為受火災影響的居民提供更多的援助和資源。
大埔分店地址：
大埔大榮里15-19號 寶鄉街3-5號 聯豐大廈地庫連地下
*數量有限，送完即止
譚仔三哥米線
譚仔三哥米線位於大埔4間分店，今明兩天 (11月27日及28日) 即時為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品。有需要人士請到以下分店，敬請體諒：
大埔大明里18-20號地下B舖 (11:00 – 00:00)
大埔曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖 (10:30 – 22:00)
大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖 (10:30 – 22:00)
大埔安埔路12號富善邨富善商場2樓S203號舖 (10:30 – 22:00)
另外，如有受影響人士及機構需要譚仔三哥支援外賣食物，可聯絡吳先生 (電話：5994 0927)。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
相關文章：
其他人也在看
李兆基基金捐款3,000萬元支援大埔宏福苑居民
恒地(00012.HK)表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置。集團對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。 集團會持續關注事態發展，將全力配合政府，為受影響人士提供適切的援助。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
安踏(02020.HK)捐贈3,000萬元現金及物資支援大埔火災救援
安踏體育(02020.HK)宣布緊急捐贈總值3,000萬元現金及物資，包括1,000萬元現金及價值2,000萬元的禦寒裝備，協助大埔宏福苑受災居民應對緊急安置及過渡期基本生活所需。公司表示對火災造成的重大傷亡及破壞深感悲痛，並向受影響家庭致以最深切慰問，將持續關注及協助受災人士早日渡過難關。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲
遠行，怕十多小時屈在狹窄機內，不少人都揀中途轉機，務求落機讓骨頭鬆一鬆。對港人來說，可能較熟悉中東那邊的機場，不過原來最多客運量的中轉機場，是位在英國的希斯路機場。航空數據機構OAG最新公布的「2025全球最強中轉機場排行榜」，當中亞洲有三大機場打入10大，而香港機場排名22。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
嘉華集團與呂耀東合共捐款1000萬港元支援大埔災民
新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬港元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」(BC)infocast ・ 2 小時前
馬雲公益基金會捐贈3,000萬元支援大埔受災人士
大埔宏福苑昨日(26日)下午突發火災。馬雲公益基金會將緊急捐贈3,000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。 基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。(sl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
中國遊客返國遺失64萬驚魂！ 通風窗忘包到警方口袋塞錢？
哎喲，成田機場本該是中國遊客返家帶伴手禮的快樂終點，誰知10月2日，一名73歲中國女性從日本旅遊回國時，在3號航站樓安檢處遺失裝64萬日圓（約2.9萬人民幣）的錢包Japhub日本集合 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜面對災難事故 臨床心理學家建議家長兒童處理情緒方法
大埔宏福苑昨（11月26日）發生五級大火，新聞畫面、資訊、相片、消息廣泛流傳，突如其來的災難令社會、家庭、學校等處於震驚狀態，特別是兒童即使未有親身經歷，情緒可能備受影響，臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）籲關顧家長學生精神健康、情緒變化。 家長注意自身情緒 面對突如其來的災難事故，臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）指出市民普遍會感到傷心及困擾，災難現場畫面可能造成二次心理創傷，家長須留意自身情緒反應， 如察覺自己無法承受，如感覺沉痛、頻繁哭泣等，應立即限制接觸有關的直播及內容，適當保持情緒抽離，對心理健康十分重要。 間接接收事件畫面 或會導致創傷後壓力症候群PTSD 如家長與子女一起觀看新聞，家長須考慮孩子的年齡及性格，篩選接觸有關資訊內容，以及評估孩子承受的程度。同時家庭其他成員如不斷播放或持續討論內容，即使孩子未有親歷其境，亦會對他們造成心理壓力，並對其心靈造成影響。Daisy提醒家長，間接接收事件的畫面及內容，也有可能導致創傷後壓力症候群（PTSD）。 先行篩選及消化資訊 聆聽孩子感受重建安全感 Daisy提醒家長，特別是初小以下的孩子，需要警惕和注意此類資訊的處理方式，如曾觀看震親子頭條 Parenting Headline ・ 3 小時前
中國太平｜傳承保宏福苑保險 賠款總上限或達20億元 中國太平股價曾跌逾8%
昨晚大埔宏福苑五級火至今造成最少44人死亡、66人受傷，並包括1名消防員殉職。根據網上流傳的資料顯示，宏福苑的...BossMind ・ 2 小時前
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 2 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 2 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼接佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 5 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 17 小時前