宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮

【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為業主感十分興奮，計劃叫兒子幫忙供樓減輕負擔。

記者到位於觀塘的綠置居揀樓處，現場人山人海，一眾揀樓人士均站在電視螢幕前，密切留意心水單位銷售情況。宏緻苑「樓王」在開售不久後便被迅速揀走，成功揀中的準業主梁小姐稱十分開心，認為單位大小合適，因大單位方便一家三口一同居住，早前也有到場視察，一早心儀「樓王」稱號單位，售價也合適，近港鐵站十分方便，讚揚屋苑地理位置優越。

廣告 廣告

朱女士揀得宏緻苑中層兩房大單位，她指自己居住彩虹邨12年，屬重建戶故可優先揀樓，本身想居住啟德，但私樓價格太貴，且過4至5次綠表居屋都不成功，而今次宏緻苑買入的單位面積比彩虹邨更大，故感到非常開心興奮，計劃用自己積蓄，加上兒子幫忙供樓。

陳先生手抱嬰孩一同揀樓，他指自己雖然也是彩虹邨重建戶可優先揀樓，但最最心水的幾個單位一早已被揀走，現時選擇了宏緻苑兩房大單位，方便一家五口居住，希望未來小朋友可以有自己房間，他又稱雖然市況不景，但「自住既話ok既，唔係投資心態」，他又解釋不想等政府安置，「如果有能力大家都想上樓，香港既風俗就係個個都想有自己樓。」

同樣屬彩虹邨重建戶的陳氏夫婦坦言等政府重建安置太慢，倒不如自行置業安心。他們本來想選擇宏緻苑逾400呎的大單位，但認為300多呎的C座17號單位較易負擔和合適。陳太太稱未來有計劃生育，笑言「一步一步嚟，揀左之後就可以生BB」，又大讚宏緻苑地理位置方便，不過今次期綠置居折扣率較低，認為可再便宜些。

今期綠置居新推屋苑為九龍灣宏緻苑，共2,576個單位，以市價6折發售，售價介乎約115萬至349萬港元。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】