宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

（法新社德古西加巴3日電） 宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有計劃立即返回宏都拉斯。

葉安娜（Ana Garcia de Hernandez）在德古西加巴的寓所受訪時，感謝美國總統川普（Donald Trump）。她說，特赦終結了一樁她認為部分起因於前民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的「不公」案件。

她說：「他現在沒有打算回到公共或政治生活，而是想回歸私人生活，讓我們能有家庭時間，也能回到各自的專業領域。」兩人皆為律師。

廣告 廣告

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）獲得美國總統川普特赦後，1日自美國西維吉尼亞州的監獄獲釋，正值宏都拉斯總統大選計票作業進行中。

去年他因走私毒品和相關的槍械犯罪遭判處45年有期徒刑，本來正在服刑中。