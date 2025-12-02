精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏都拉斯大選初步計票陷膠著 候選人得票技術性平手
（法新社德古西加巴1日電） 宏都拉斯選務機關今天表示，總統大選初步計票結果顯示，右派阿斯夫拉與中間偏右的納斯拉亞得票不相上下，形成「技術性平手」。
全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）今天在社群平台X發文表示，昨天大選過後，電子計票初步結果顯示結果陷入膠著狀態，67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以515票的些微差距，領先72歲對手納斯拉亞（Salvador Nasralla），形成「技術性平手」。
她呼籲各界「耐心」等待，全國選舉委員會即將啟動人工計票。
宏都拉斯總統選舉沒有第2輪投票，無論哪位候選人拿下最多票，都將於2026至2030年間執政。
