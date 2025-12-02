宏都拉斯大選初步計票陷膠著 候選人得票技術性平手

大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏

