宏都拉斯大選前夕 川普特赦前總統葉南德茲
（法新社佛州棕櫚灘28日電） 宏都拉斯總統大選即將登場，美國總統川普今天對宏國政治進行重大干預，不僅特赦已遭定罪的前總統葉南德茲，還揚言若他偏好的候選人敗選，將切斷美國的援助。
川普表示，他將特赦前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲去年在美國法院因販毒罪名被定罪，判處45年徒刑。
葉南德茲於2014年至2022年期間領導這個中美洲國家，後遭美國檢方指控協助約400噸古柯鹼輸入美國。
他在卸任僅數週後被引渡至美國，當時現任總統、左派的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）剛上台。
川普今天在「真實社群」（Truth Social）貼文中，重申他對宏都拉斯保守派「國家黨」（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持，並表示：「如果他沒贏，美國將不會再把好錢投入無底洞。」
他說：「因為一個錯誤的領導人只會為一個國家帶來災難性後果，無論是哪個國家都一樣。」
川普先前就已表態支持阿斯夫拉，但他最新的言論則更進一步，顯然是以阿斯夫拉的勝選作為未來援助宏都拉斯的條件。
67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）的前市長。他正與左翼律師蒙卡達（Rixi Moncada）及同為右翼的電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入激烈的三方競爭。
川普今天指控72歲的納斯拉亞是攪局的候選人，意圖分散阿斯夫拉的選票。
