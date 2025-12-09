宏都拉斯大選恢復計票 執政黨控川普干預

（法新社德古西加巴8日電） 宏都拉斯今天恢復針對11月30日總統大選的計票工作，執政黨要求宣布選舉無效，並指控美國總統川普干預選舉。

12月5日晚間，選委會官員以選票紀錄出現技術問題為由暫停開票時，現年67歲、獲得川普支持的國家黨（National Party）候選人、企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）在總統大選中以些微差距領先。

阿斯夫拉與同為右派、72歲自由黨（Liberal Party）電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）競爭激烈，雙方票數緊咬，而兩人皆遠遠領先執政黨自由重建黨（Libre）候選人、排在第3的蒙卡達（Rixi Moncada）。

全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）表示，計票作業自12月5日陷入停滯，直到今天才恢復統計。她在社群平台X上表示：「在完成技術處理（並有外部稽核陪同）後，數據現已開始更新。」

霍爾表示，截至今天晚間，選舉計票進度已約達98%，但仍有一些候選人指控整個程序充斥舞弊。

納斯拉亞指控：「拖延計票的是那些腐敗的人。」他今天深夜在X上發文說：「這根本是竊取。」

昨天晚間，執政的自由重建黨要求「全面宣布選舉無效」，並呼籲群眾發動動員、抗議與罷工，同時敦促政府官員拒絕配合政權交接。

在宏都拉斯大選進入最後階段時，美國總統川普曾明確表態支持阿斯夫拉，稱其為「自由的朋友」，並指控納斯拉亞只是在「假裝反共」。

自由重建黨在聲明中批評川普選前的行動，要求推翻11月30日大選結果。

自由重建黨在X上表示：「我們譴責美國總統川普對宏都拉斯選舉的干預與脅迫。」