宏都拉斯大選混亂 軍方誓言確保總統權力交接

（法新社德古西加巴10日電） 宏都拉斯軍方今天誓言，無論11月30日總統大選最後由誰勝出，軍方都將確保權力和平移交。目前計票作業仍在進行，並陸續出現干預指控。

宏都拉斯武裝部隊過去曾干預政治，並發動過數次政變，最近一次是在2009年，當時推翻了時任總統賽拉亞（Manuel Zelaya），他是現任左翼總統卡斯楚（Xiomara Castro）的丈夫。

武裝部隊參謀總長耶南德茲（Roosevelt Hernandez）今天稍早堅稱：「我們已經表明立場。」他說，「我們曾說過，我們將支持與承認」由全國選舉委員會（CNE）目前進行計票所產生的結果。目前兩位右翼候選人的得票率不相上下。

與即將卸任政府關係密切的耶南德茲接受Televicentro電視台訪問時說，軍方將「確保…共和國總統職位的交接」。

在計票過程中，獲得美國總統川普支持的右翼企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以些微差距領先，電視名人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊追在後。

這場大選的計票因連續發生電腦故障而延誤，引發外界對選舉舞弊的質疑。全國選委會依法有一個月的時間完成計票。

針對約2700張計票表明顯出現「不一致」的審查，將於明天在德古西加巴的計票中心展開。本週早些時候，由於有抗議群眾開始聚集要求公正計票，計票中心外頭一直有警察與軍警看守。

納斯拉亞聲稱選舉過程存在舞弊，即將卸任的卡斯楚與得票率落後的左翼候選人蒙卡達（Rixi Moncada）也支持他的說法，後者呼籲宣布選舉無效。

川普本身因為支持阿斯夫拉，並曾揚言如果他力挺的候選人沒有當選，「美國不會再把錢投入無底洞」。

上週，川普還意外特赦前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），葉南德茲與阿斯夫拉同屬國家黨（National Party）。

葉南德茲原本在美國服45年徒刑，陪審團裁定他因涉及「全球最大、最暴力的販毒陰謀之一」而有罪。

許多人認為，儘管川普曾承諾根除拉丁美洲的毒品販運，但仍允許葉南德茲獲釋，形同試圖進行政治干預。