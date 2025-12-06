宏都拉斯大選5天後結果仍未出 兩派候選人陷膠著

（法新社德古西加巴5日電） 宏都拉斯民眾今天仍在等待5天前舉行的總統大選結果出爐。這場選情緊繃的選舉中，獲美國總統川普支持的右翼候選人與他的保守派對手，目前仍陷入技術性平手。

11月30日大選後的計票工作進展緩慢，期間一度中斷，自由黨（Liberal Party）候選人、72歲的電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）更提出舞弊指控。

納斯拉亞與川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）之間的票數差距，仍過於接近而無法斷定勝負。

根據國家選舉委員會（CNE）的數據，在已開出的88%選票中，隸屬國家黨（National Party）的阿斯夫拉得票率為40.20%，納斯拉亞則為39.47%。

此外，大約有2000張存在不一致問題的選票，將需要進行特別審查。