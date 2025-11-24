宏都拉斯總統大選前夕 3黨候選人互控舞弊

（法新社宏都拉斯德古西加巴23日電） 宏都拉斯3大總統候選人在今天結束選舉造勢活動時，相互指控選舉舞弊。隨著11月30日大選臨近，國際社會憂慮宏都拉斯能否確保選舉自由與公正。

中美洲國家宏都拉斯將有超過600萬名合格選民，投票選出現任左派總統卡斯楚（Xiomara Castro）的繼任者。

今天至少有8名兩大反對黨國家黨（National Party）和自由黨（Liberal Party）的支持者，在一起交通事故中喪生。

警方發言人柯內荷（Gregorio Cornejo）告訴法新社，當局正在調查這起事故的詳細情形，意外發生在距首都德古西加巴（Tegucigalpa）約180公里的科林納斯鎮（Colinas），事故同時造成50人受傷。

總統大選採一輪投票決勝負，3名候選人包括執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、中右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla），3人目前民調呈現勢均力敵。。

66歲的現任總統卡斯楚自2022年上任，因憲法規定不得連任，無法競選連任。

執政黨自由重建黨的蒙卡達在德古西加巴舉行的最終造勢活動上對支持者表示：「11月30日當天的投票是兩種模式的對決：寡頭統治與卡斯楚所主張的民主社會主義。」

反對黨國家黨的阿斯夫拉曾從事建設業，之後投入政壇並擔任過德古西加巴市長，他昨天晚間呼籲支持者踴躍前往投票。

另一名反對黨自由黨的納斯拉亞是知名電視節目主持人，也是土木工程師。他指控有支持者隊伍的車輛遇襲，因此取消了在首都的最後一場造勢演說。

他將責任歸咎於蒙卡達所屬的執政黨自由重建黨，指控其犯有「破壞行為」，並指她買票和縱容舞弊。