宏都拉斯總統大選將登場

（法新社宏都拉斯首都德古西加巴30日電） 宏都拉斯今天舉行總統大選，但選舉氛圍全面受到美國總統川普的威脅言論籠罩。川普揚言，若其支持的右翼候選人落敗，美國將削減對宏國的援助。

在多年左翼執政之後，宏都拉斯可能成為阿根廷、玻利維亞之後，下一個朝右翼轉向的拉丁美洲國家。

宏都拉斯總統大選採一輪投票決勝負，執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）3位候選人目前民調勢均力敵。

廣告 廣告

川普威脅，若阿斯夫拉落敗，美國將削減對這個拉美最貧窮國家之一的援助。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social） 發文說：「如果他（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會再把錢投入無底洞了。」