宏都拉斯總統大選陷膠著 美拒發選舉官員簽證

（法新社宏都拉斯德古西加巴19日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在聲明中批評宏都拉斯政府官員「妨礙2025年選舉計票」，宣布對其中兩人實施簽證限制。

盧比歐表示，國務院已拒絕歐喬亞（Marlon Ochoa）的簽證申請，並撤銷莫拉珊（Mario Morazan）的簽證。

他說：「我們將考慮一切適當措施，嚇阻那些妨礙宏都拉斯計票的人。」

宏都拉斯11月30日舉行大選，但至今仍無法確定誰是總統當選人。宏都拉斯全國選舉委員會昨天開始對11月大選約15%計票單進行拖延已久的人工重新計票，極有可能改變選舉初步結果。

初步結果顯示，保守派國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以微弱優勢領先中間偏右自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

選舉委員會依法應在本月30日前公布贏家。