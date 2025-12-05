宏都拉斯總統大選 川普屬意人選再度微幅領先

（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯總統大選計票仍在進行中，美國總統川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉今天再度微幅超前對手，但兩人票數仍相當拉鋸。

宏都拉斯大選已有超過86%選票完成計票，但目前仍無法判定誰會勝出。

根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE），川普（Donald Trump）支持的建築業大亨阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前以40.24%得票率居冠，代表右派的電視名人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.41%緊追在後。

宏都拉斯國家選舉委員會本月1日宣布，部分計票結果顯示阿斯夫拉跟納斯拉亞處於「平手」狀態後，遭到川普抨擊。