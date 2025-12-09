聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
宏都拉斯總統指大選結果遭竄改 控川普介選
（法新社德古西加巴9日電） 宏都拉斯大選計票作業已完成99.40%，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）今天稱大選計票結果遭到篡改，並指控美國總統川普介選。
宏國11月30日舉行的總統大選已完成99.40%計票作業，川普（Donald Trump）支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前僅以微弱優勢領先。
位居第二的右派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）同樣對疑似選舉舞弊提出抗議，他8日發文稱這次選舉結果遭到「竊取」。
卡斯楚今天在宏國中部一場造勢活動表示，人民帶著「勇氣與決心」參與這場選舉，但過程中充滿「威脅、脅迫、對初步計票系統（TREP）的操弄，以及竄改民意」。
卡斯楚更指控川普「介選」，稱他「威脅」宏都拉斯人民不要投票給執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）。蒙卡達目前票數排名第三，大幅落後前兩名挺台候選人。
川普在宏都拉斯大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他為「自由的朋友」，還說納斯拉亞只是「假裝反共」。
