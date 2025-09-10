宗教團體聯署籲議員反對同性伴侶登記制度草案｜恒指撲 26000 花旗看年底升多 3%｜翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁｜9 月 10 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 10 日星期三，預測本港地區今日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間炎熱，最高氣溫約 32 度。吹和緩偏南風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：同性伴侶登記制度｜宗教團體聯署籲議員反對草案 何君堯質疑終審法院失職｜Yahoo

政府早前因應終審法院判決，提出「同性伴侶關係登記制度」，相關草案明（10 日）將在立法會恢復二讀辯論。多個政黨已表明反對，外界關注草案能否在十一月今屆會期結束前「闖關」成功，立場反同的宗教團體「耶書亞愛家工程」聯同49個個宗教團體，今（9 日）與選委界議員何君堯見記者，呼籲議員投反對票，並要求政府撤回草案；何君堯質疑草案不符國家憲法，「我認為有人失職，包括終審法院的失職。」

Yahoo 新聞：優才書院辦團廣州開校「內地娃新機遇」 標榜與港校師資學分互認 校方稱不涉香港學籍

Yahoo 新聞：優才書院教員北上教學照片曝光 校方辯稱「示範課」 教局：勿借「姊妹學校」作幌子

本港直資中學香港優才(楊殷有娣)書院被指頻派教員北上講課，惟校方否認。《Yahoo新聞》進一步發現，內地多個社交平台均有介紹優才將於廣州開校，強調「學分師資雙向互認」、「並非掛牌學校」。優才書院接受《Yahoo新聞》查詢時否認在廣州開分校，但確認其辦學團體「優才志潔學校有限公司」計劃在廣州開設新校。教育局重申，香港的公帑資助學校必須嚴格遵照《教育條例》等規定及局方指示辦學。除獲教育局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作。

《Yahoo新聞》進一步翻查內地教育機構文宣及照片，又發現香港優才書院疑多次派員到內地多間中學交流時教授不同學科課程，並為內地生講述「JUPAS策略」。該校有教職員透露，近年優才頻頻派員北上後，確實多了不少內地插班生。校方辯稱，老師交流只作「示範課」，並非講課；惟記者查詢後，部份文宣被下架，包括教職員疑在廣州教學的照片等內容。

Yahoo Tech：Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理

Apple 已經正式發表一系列 2025 年秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。

其中 iPhone Air 超薄現身，機身厚度只有 5.6mm，配備 A19 Pro 晶片，售價 8,599 元起。9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。每人、每款限購兩部。

【今日重點財經新聞】

信報：恒指撲26000 花旗看年底升多3%

恒指昨天連續第三日上漲，曾升穿26000點，收市雖受制於二萬六關，報25938點，仍創近4年高位，三連捷累計進賬880點（3.5%）。花旗看好後市，上調恒指今年底及明年底目標，分別為26800點及28800點，較現水平有逾3%及11%上升空間。

信報：環球債券3年來重返牛市 中東局勢升溫 期金衝穿3700關

憧憬美國聯儲局即將減息以刺激經濟，追蹤發達國家及新興市場主權和企業債券的彭博全球綜合債券指數（Bloomberg Global Aggregate Index）周二從2022年低位反彈逾20%，重踏牛市。與此同時，中東局勢再度緊張，國際金價繼續破頂，紐約期金首次升破每盎斯3700美元關，高見3715.2美元，抽升1.03%，現貨金價上揚1.05%，至3674.27美元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚

已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒，幼女劉幸儀（Rosie）於2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚，而長女劉萬儀（Jeanne）日前在 IG上載結婚照，宣布已為人妻，留言表示：「Part I: From Rome with Love. I married my soulmate in front of family and friends on 05.25.25.」表示今年5月25日在家人好友見證下，與自己的靈魂伴侶結婚。

Yahoo 娛樂圈：陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網

歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。近日有網民就於社交網出Po，表示喜歡了Eason的人和歌那麽久，竟然是最近才知道偶像有個跟他長得很像的親哥哥，隨即掀起了網民熱議，有近千個留言。有網民就於評論區分享了一張他與哥哥陳澤迅 (Jason) 舊合照，表示：「最像的一張！」結果有近1,500個讚。不少網民都驚呼Eason與他哥哥真的很似樣，指他們似雙胞胎，甚至有人表示分辨不出那個是Eason，亦有網民指Eason的哥哥長得更帥。