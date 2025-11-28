宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宗馥莉卸任娃哈哈董事長 仍持近3成集團股份
【on.cc東網專訊】內地食品商娃哈哈集團高層人事風波再有新進展，據指娃哈哈始創人宗慶后女兒宗馥莉，正式卸任公司法定代表人、董事長及總經理職務，相關職務由許思敏出任，宗馥莉仍持有集團29.4%股份。
企業查冊平台企查查周四（27日）資料顯示，杭州娃哈哈集團有限公司完成上述工商變更。31歲的許思敏為宗馥莉控制的宏勝集團前法務部部長，自去年8月被宗馥莉提拔進入權力核心，擔任娃哈哈集團監事。
工商變更資料又顯示，寇靜出任娃哈哈集團監事，包民霞擔任公司財務負責人和董事。寇靜曾出現在宏勝集團相關報道中，提到該集團核心人員祝麗丹離職後，辦公室安排給寇靜。包民霞則於今年2月接替宗慶后擔任浙江娃哈哈創業投資有限公司的法定代表人、經理及執行董事，主營公司股權投資、創業投資等業務，而宗馥莉為該公司董事。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 3 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 1 天前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︳張敬軒歌迷會主動查地址聯絡 受災歌迷收親筆信「啲眼淚忍唔住」
大埔宏福苑五級大火釀成近百人死亡，唔少藝人都出錢出力支援受災居民。有參加咗張敬軒歌迷會嘅網民發文，話忙於善後之際收到歌迷會代表電話慰問Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 2 小時前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 8 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 6 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 1 天前
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 22 小時前