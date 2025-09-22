官媒稱華沒賣掉TikTok在美業務 無知識產權流失

【on.cc東網專訊】中美經貿談判團隊日前宣布就TikTok問題達成框架協議，美方第4度延長TikTok「不賣就禁」法令暫緩期到今年12月16日。有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」周一（22日）發文稱，中國和TikTok母公司字節跳動沒有賣掉該短片分享應用程式在美業務，強調華企在中國政府強力支持下維護了合理合法權益，沒有算法等核心技術的知識產權流失。

文章提到，復旦大學國際政治系教授沈逸周一（21日）晚發了一條微博，稱從不同權威信源處經交叉驗證，得到一些TikTok方案的核心關鍵點。文章總結其中一條重要事實是中國和字節跳動保持了TikTok在美國的營運，其中美國用戶數據儲存和安全、內容安全保障和軟件檢查和上架批准等業務，被納入到一直獨家負責TikTok美國數據安全業務的TikTok美國數據安全公司（TikTok USDS），唯一發生變化的是該公司之後會引入新股東，包括網傳和美國總統特朗普關係密切的銀湖資本等。

而其他諸如廣告、電商、跨境商業活動等重要業務，仍由字節跳動100%持有的字節跳動TikTok美國公司（BD TikTok US）負責營運，這一點在之後不會發生任何變化。文章強調，字節跳動只是將涉及美國所謂國家安全的數據安全、內容安全業務，納入TikTok USDS並引入新股東，但仍保留最大單一股東的地位，同時廣告、電商等重要業務仍由字節跳動全資所有，算法依然歸字節跳動所有，只是授權給TikTok USDS使用。

