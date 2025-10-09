官媒：整治網絡情緒污染 警惕算法投餵

【on.cc東網專訊】官媒《人民日報》周四（9日）發表題為《整治網絡空間「情緒污染」》的評論文章，稱網絡清朗行動可探索建立負面情緒內容清單，明確惡意挑動負面情緒的法律責任，強調平台不能只滿足於不違法的底線要求，而是應主動追求更健康的價值導向。

文章指出，網絡上似乎總有一些「情緒劇情」被不斷推送，例如青少年刷到「窒息式母愛」、「應試教育枷鎖」；中年人深陷中年危機、階層固化敍事、老年人被空巢悲情、養老困境等內容；單身者則看到「婚姻是墳墓」、已婚者則收到「喪偶式育兒」、「婚姻疲勞期」等暗示，求職者被35歲魔咒、職場PUA等話題包圍。

廣告 廣告

文章形容：「不知不覺間，彷彿存在一位洞察心事的情緒導演，總能將戾氣、焦慮等負面情緒內容對不同人群精準投餵。」評論認為，網絡空間的話題在一定程度上反映了一些現實問題，但這些情緒將個例放大為普遍的渲染，將多元現象簡化為二元對立的敍事，乃至進行極端標籤化的精心設計，不僅無助於正確認知和解決現實問題，而且消解着積極向上的社會正能量。

文章點明，應進一步明確「惡意挑動負面情緒」的認定標準與法律責任，為監管執法提供更清晰依據。可建立分類處置機制，對輕微違規採取警示約談，對反覆違規實施限流封號，對涉嫌違法犯罪固定證據、依法追責。另可探索建立「負面情緒內容清單」，為平台審核提供指引，並通過發布典型案例強化警示效果。

文章認為，平台作為網絡內容的主要承載者，不能僅滿足於「不違法」底線要求，而應主動追求更健康價值導向；內容創作者應做向上向善的守護者，而非情緒流量的追逐者；內容接收者需提升網絡素養，避免認知窄化，尤其是要警惕算法的「投喂」本質，對極端情緒內容保持警覺，善於從不同觀點中形成中正平和的理性認知。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】