官方人像樣張，細節與氛圍感拉滿！HONOR Magic8 RSR Porsche Design 影像規格曝光

近期，榮耀首席影像工程師羅巍放出了 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 拍攝的人像大片，進行該裝置的提前預熱。

在樣張中可以看到，畫面中的模特頭髮分明，人像清晰銳利，背景適度的虛化更好的突出主體，整體畫面氛圍感十足。

拍攝方面， HONOR Magic8 RSR Porsche Design 後置超大底三主鏡，分別為 5000萬像素廣角主鏡、2億像素潛望長焦鏡頭和超廣角鏡頭，支援長焦微距。

HONOR Magic8 RSR Porsche Design 的主鏡為豪威 OV50R，採用 LOFIC 技術，擁有 1/1.3吋超大底，動態範圍達到 110dB，在高對比場景下能很好的保留暗部細節。

除此之外， HONOR Magic8 RSR Porsche Design 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，獨佔 24GB RAM。外觀設計和 UI 界面由榮耀和 Porsche Design 聯合操刀。

榮耀與 Porsche Design 在2023年12月建立了戰略合作夥伴關係，從 HONOR Magic6 系列開始，後續每代 Magic 旗艦都會推出 Porsche Design，是榮耀的最強高階旗艦型號。