《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
官方公開 OPPO Find X9 外觀，4個色系，機身更趨優雅
文章來源：Qooah.com
OPPO 官方微博公佈 了OPPO Find X9 系列的外觀海報，此次共有絨砂鈦、絨光鈦、霜白、霧黑四款配色。
外觀方面，OPPO Find X9 系列延續上一代的設計語言，正面為極窄四等邊直屏，中框為金屬直角邊設計，背面左上角為小矩陣相機 DECO 設計，通過圓弧過渡，看起來與後蓋渾然一體。其中絨砂鈦配色還採用全新絨砂工藝。
規格方面，OPPO Find X9 系列首發全場景真 1nit 明眸護眼屏，在發光材料、驅動晶片、校准算法等方面進行深度定制和研發，實現屏幕端到端的品質把控。
OPPO Find X9 系列搭載聯發科天璣9500 處理器。作為聯發科最強處理器，採用第三代 3nm 製程工藝。CPU為全大核設計，GPU 為新一代旗艦 G1-Ultra，此外還配備了 Imagiq 1190 影像處理器，集成全新超性能和超能效雙NPU。該處理器對比上一代，在性能、功耗、影像、AI等方面性能全面提升。CPU GeekBench 的單核跑分為4007，提升幅度32%；多核跑分為11217，提升幅度17%。
