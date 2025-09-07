官方 HONOR Magic 8系列「超強藍調」，拍攝能力將又有巨大提升

文章來源：Qooah.com

HONOR 終端股份有限公司產品線總裁方飛通過社交平台透露，下一代 Magic 系列手機在影像方面將帶來重大升級。她表示，該機不僅主鏡表現出色，還將搭載2億像素長焦鏡頭，呈現卓越的藍調效果，用戶在不同焦段下都能隨手拍出高品質照片，實現「遠近都很美」的拍攝體驗。

此前有爆料稱，HONOR Magic8 系列的工程機延續了居中設計的鏡頭模組，並對閃光燈位置進行了調整，同時配備了 dToF 組件和一顆尚未公開的神秘傳感器。外觀方面，除了經典黑白配色外，還將推出一款釉色版本。爆料還指出 Pro 版本將採用2億像素大底潛望長焦鏡頭，模組尺寸較大，傳感器尺寸與 vivo 某新款機型相當。今年將有三家廠商推出2億長焦機型，HONOR 正是其中之一。

9月4日，HONOR 旗艦手機產品經理李坤也對這一爆料予以證實，並稱「驚喜是必然的」，強調新機將成為「2億長焦王中王」，並表示該產品即將正式亮相。