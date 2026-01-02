官網推售新飛天茅台酒 每次投放不到30秒售罄

【on.cc東網專訊】貴州茅台酒網上銷售平台i茅台周四（2026年1月1日）正式上架53度/500毫升飛天貴州茅台酒，售價1,499元人民幣（約1,680港元）。報道指，上述飛天茅每次在網上投放不到30秒便被搶購一空。

本次主要上架的是今年的新飛天茅台，2019至去年的次新飛天仍未開售。據報道，本次投放從上午9時開始，每5分鐘投放一次。i茅台官微周三（2025年12月31日）晚發消息稱，該平台周四上架銷售的53度/500毫升飛天貴州茅台酒，每人每日限購12瓶，即兩箱。

隨着i茅台上架53度500毫升飛天茅台酒，官方指導價與市場實際價之間的鴻溝正被有計劃地填平。茅台在今年度經銷商大會上明確表示，要推動茅台酒價格「隨行就市」，核心理念是尊重市場經濟規律和消費者選擇。飛天茅台在i茅台平台常態化供應，不僅是價格數字的標定，更是對整個茅台酒價格體系的戰略性重塑。

