貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
定價 $2,898 起，Amazfit T-Rex 3 Pro 登陸香港!
LRT 正式宣布引進 Amazfit 全新戶外旗艦智能手錶 T-Rex 3 Pro，這款專為極限環境打造的專業裝備在耐用性與功能性上全面升級。新錶繼承系列經典的軍規耐用標準，同時加入多項創新功能，包括智能路線規劃、雙色照明燈及強化運動監測系統等。
T-Rex 3 Pro 最大亮點是首創的手錶端路線規劃功能，使用者下載離線地圖後可直接在錶面上規劃行山、跑步或單車路線，系統會自動生成最佳路徑並在偏離時即時重新規劃。硬件方面配備 1.5 吋 AMOLED 屏幕，亮度達 3,000 nits，即使在強光下也清晰易讀。藍寶石玻璃錶面與鈦合金錶圈提供卓越防護，並支援濕手操作，確保惡劣環境下的可靠性。
T-Rex 3 Pro 支援超過 180 種運動模式，新增休閒水肺潛水功能，深度可達 45 米。跑步數據監測包含垂直振幅、觸地時間等進階指標，配合心率區間分析，幫助使用者科學提升表現。健康追蹤方面搭載 BioTracker 6.0 感測器，提供全天候心率、血氧和壓力監測，新加入的 BioCharge 身體電量指數更能綜合評估訓練負荷與恢復狀態。
T-Rex 3 Pro 電池續航表現突出，日常使用最長可達 25 天，GPS 模式續航 116 小時，足以應對多日戶外活動。定位系統支援 6 星定位，抗干擾能力提升。實用功能包括藍牙通話、32GB 音樂存儲，並可無線操控 GoPro 等運動相機，滿足多場景使用需求。
Amazfit T-Rex 3 Pro 即日在港發售，48mm 版本定價$ 2,898，44mm 版本將於 11 月上市。由 9 月 15 日至 10 月 31 日，首 100 名惠顧 Amazfit T-Rex 3 Pro 的客戶可到指定地點免費換領價值 HK$536 的手錶支架充電座一枚及 Amazfit 原廠 HYROX 錶帶一條，讓Amazfit T-Rex 3 Pro 用家可以隨時輕鬆充電。禮品先到先得，送完即止。
其他人也在看
Chiikawa × iPhone 17、17 Pro 保護殼登場！小八、兔兔，全部角色可愛到犯規！
專為 iPhone 17 系列度身訂造的 Chiikawa 主題保護殼正式登場，滿足一眾剛剛換新機的 Chiikawa 粉絲們。Garmma 聯乘 Chiikawa 的 iPhone 17 系列在 Pinkoi 閃亮登場，帶來一波萌到心融化的設計！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米 17 三機來襲：首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、Pro 再現背面螢幕
在雷軍今晚的年度演講過後，小米如約端出了小米 17 系列的三款新機。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 4 小時前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 3 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 23 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 9 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 13 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 23 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 2 天前
炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會
勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前