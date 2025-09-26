定價 $2,898 起， Amazfit T-Rex 3 Pro 登陸香港!

LRT 正式宣布引進 Amazfit 全新戶外旗艦智能手錶 T-Rex 3 Pro，這款專為極限環境打造的專業裝備在耐用性與功能性上全面升級。新錶繼承系列經典的軍規耐用標準，同時加入多項創新功能，包括智能路線規劃、雙色照明燈及強化運動監測系統等。

T-Rex 3 Pro 最大亮點是首創的手錶端路線規劃功能，使用者下載離線地圖後可直接在錶面上規劃行山、跑步或單車路線，系統會自動生成最佳路徑並在偏離時即時重新規劃。硬件方面配備 1.5 吋 AMOLED 屏幕，亮度達 3,000 nits，即使在強光下也清晰易讀。藍寶石玻璃錶面與鈦合金錶圈提供卓越防護，並支援濕手操作，確保惡劣環境下的可靠性。

T-Rex 3 Pro 支援超過 180 種運動模式，新增休閒水肺潛水功能，深度可達 45 米。跑步數據監測包含垂直振幅、觸地時間等進階指標，配合心率區間分析，幫助使用者科學提升表現。健康追蹤方面搭載 BioTracker 6.0 感測器，提供全天候心率、血氧和壓力監測，新加入的 BioCharge 身體電量指數更能綜合評估訓練負荷與恢復狀態。

T-Rex 3 Pro 電池續航表現突出，日常使用最長可達 25 天，GPS 模式續航 116 小時，足以應對多日戶外活動。定位系統支援 6 星定位，抗干擾能力提升。實用功能包括藍牙通話、32GB 音樂存儲，並可無線操控 GoPro 等運動相機，滿足多場景使用需求。

Amazfit T-Rex 3 Pro 即日在港發售，48mm 版本定價$ 2,898，44mm 版本將於 11 月上市。由 9 月 15 日至 10 月 31 日，首 100 名惠顧 Amazfit T-Rex 3 Pro 的客戶可到指定地點免費換領價值 HK$536 的手錶支架充電座一枚及 Amazfit 原廠 HYROX 錶帶一條，讓Amazfit T-Rex 3 Pro 用家可以隨時輕鬆充電。禮品先到先得，送完即止。