定義2026年機皇，溫潤如玉，堅硬如鑽！HONOR Magic8 RSR Porsche Design 官宣

榮耀官方宣佈，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 將於1月19日推出。1月13日榮耀放出了新機的外觀設計細節。

HONOR Magic8 RSR Porsche Design 傳承經典保時捷流光飛線設計，融合了藝術與功能，辨識度十足。HONOR Magic8 RSR 此次推出兩款配色，分別為月光石、板岩灰。

此次榮耀搭載超微晶納米陶瓷背蓋，是高端旗艦手機材質的首選之一，能提供優秀的質感和溫潤如玉的手感，凸顯高端。

陶瓷擁有8.5級莫氏硬度，耐磨性能僅次於鑽石和藍寶石等，日常使用基本不會刮花。但堅硬不代表堅固，陶瓷比較脆，容易磕碰導致碎裂。希望榮耀的超微晶納米陶瓷背蓋能提升陶瓷機身的耐摔性能。

規格方面，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 採用一塊 6.71吋 1.5K LTPO 等深四曲屏，解像度為 2808 x 1256，支援 3D 人臉識別與 3D 超聲波指紋識別。搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 ，配備最高 24GB RAM + 1TB ROM。

拍攝方面，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 為後置三鏡，分別為 5000萬像素超大底主鏡 + 5000萬像素超廣角鏡頭 + 2億像素大底潛望長焦鏡頭。主鏡和長焦支援 OIS 光學防震，長焦鏡頭支援 3.7倍光學變焦。

除此之外，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 內置 7200mAh 大電池，支援 120W 有線快充和 80W 無線快充。擁有 IP68、IP69 及 IP69K 滿級防塵防水，以及天通衛星通信。