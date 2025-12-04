客戶提170萬人民幣遇劫致失明 銀行稱保安沒看到

【on.cc東網專訊】河南鄭州一名男子近日發文控訴，他去年到中國農業銀行中牟白沙支行提取170萬元（人民幣，下同，約187萬港元）現金後，在銀行門口遇劫，和歹徒纏鬥近20分鐘，惟銀行工作人員和保安無動於衷，最後歹徒逃離現場，他的面部則受重傷，一隻眼睛失明。農行周二（2日）回應指，當時保安及工作人員視線被遮擋，故沒發現。

事發於去年7月2日，當事人倪先生認為，農業銀行保安人員在場但未及時提供有效幫助，銀行方面對此事件負有不可推卸的責任。事發後他曾聯絡涉事銀行，一名領導跟他聯絡，一直在推諉，之後再沒聯絡。今年2月法院作出一審判決，判案中歹徒死緩，對方並沒提出上訴。倪先生提出了38萬元（約42萬港元）的刑事附帶民事賠償，但法院只判賠償約7.3萬元（約8萬港元）。

農行回應稱，銀行保安及工作人員當時因視線被車輛遮擋，未立即發現搶劫過程，發現後已報警，同時撥打急救電話救助客戶。該行其後積極配合相關部門開展案件調查，相關負責人多次探望和慰問客戶，支持客戶通過合法途徑維護自身權益。有律師指出，銀行方面未對大額取款客戶提供必要安全護送，若保安和工作人員真的在目睹搶劫後未採取行動，銀行方面則有過錯。

