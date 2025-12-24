客藥出海：嘉應制藥在香港啟動客藥(Hakka Medicine)全球推介計劃

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月24日 -近日，廣東嘉應制藥股份有限公司在香港舉辦「首屆客藥(Hakka Medicine)歷史文化研討會」和「客藥嘉應—雙料喉風散產品推介會」。會議以「讓客藥走向世界客家人」為主題，匯集了內地及香港地區中醫藥領域的權威專家、文化界知名人士與醫藥界企業家代表，共同深入探討客藥文化的傳承創新與國際化戰略，著力推動客藥進一步融入全球健康體系。



嘉應制藥董事長李能表示，客藥是融合中原傳統醫理與南方本土智慧所形成的獨特醫藥體系，承載著全球逾一億客家人的共同文化記憶與健康智慧。他指出，客藥不僅是「南北融合、防治並重、理驗兼備」的實用醫藥，更彰顯了客家人堅韌務實、創新求變的精神。



世界客屬總商會主席、博士李金松為研討會介紹了香港中醫藥文化發展現狀，並分析了在香港推動中醫藥國際化的優勢。



在「客藥歷史文化研討會」的研討環節，香港高等教育科技學院中國醫藥及文化研究中心教授、主任區靖彤闡述了「客家草藥的研究調查與應用開發」；湖南中醫藥大學教授、湖南省文史館館員彭堅教授以《葛洪與客家醫藥文化》為題，系統介紹了客藥發展的文化內涵與當代價值。湖南省中醫藥研究院研究員、主任醫師、碩士研究生導師、院文獻信息研究所副所長姚勤，香港浸會大學中醫藥學院教授、中醫藥部主任陳虎彪，香港大學中醫校友會會長彭志標、世界客屬總商會大灣區分會常務副會長、嘉新生物科技（澳門）有限公司董事長羅小海，《溫病條辨》作者吳鞠通第八代傳人、香港大學中國商學院課程總監馬超，嘉應制藥總裁游永平等嘉賓分別圍繞大健康產業發展、知識產權建設、政策對接機制、文獻系統研究、新媒體傳播策略、國際臨床合作等議題展開了深入研討。現場交流氣氛熱烈，充分體現出香港與內地各界對推動客藥(Hakka Medicine)走向國際的深切期待與高度重視。



在客藥嘉應—雙料喉風散產品推介會上，嘉應制藥總裁游永平發布《嘉應制藥客藥銷售政策深度解析與出海計劃》，從產品文化、品牌煥新及市場模式等多方面，詳盡闡述了雙料喉風散在全球健康場景中的應用價值與發展前景。資深研究員吳朗以《客藥雙料喉風散產品解析》為題發表專題報告，從組方、藥理及適應症等維度系統解析該產品，進一步增進了香港醫藥界對客藥雙料喉風散的認知。



香港醫藥企業界代表、樂漢有限公司董事長鄭家駒表示，未來雙方將協同推進三項重點合作：一是優化分銷渠道，推動客藥進一步覆蓋社區藥房與家庭用戶；二是強化品牌建設，深化客藥文化傳播；三是推進產品創新，探索具有香港特色的產品設計，實現文化傳承與市場拓展的雙贏目標。



現場，嘉應制藥董事長李能與全球價值投資協會主席、香港國際中醫藥研究中心理事長賈紅波共同簽署戰略合作協議。雙方約定依托香港平台開展國際合作、資源協調與成果轉化。在研討環節，與會嘉賓圍繞「客藥出海計劃」等議題進行深入探討。香港中藥業協會首席會長黃光輝、開然堂集團有限公司主席胡納寧、香港華杏國際有限公司總經理溫愛詩，世界客屬總商會大灣區分會常務副會長、嘉新生物科技(澳門)有限公司董事長羅小海等從產品推廣、差異化競爭、港澳政策等多角度，為雙料喉風散在國際化、專業化、品牌化等方面提供了可行性建議。



回望過去，客藥承載客家人的文化記憶與中醫藥智慧，展望未來，我們期待客藥以香港為窗口走向全球，為人類健康貢獻客家智慧。嘉應制藥將以「雙料喉風散」為支點，秉持「傳承不泥古，創新不離宗」的核心理念，既作為聯結全球客屬群體的情感紐帶與健康守護使者，更成為向世界傳遞客藥智慧的文化載體，在全球健康治理與文化交流的舞台上彰顯中華傳統醫藥的獨特價值與時代光彩。





Hashtag: #客藥



