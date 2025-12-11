客藥(Hakka Medicine)：從千年傳承到現代產業化，一條連接世界的健康之路

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月11日 - 客藥(Hakka Medicine)是中華中原醫學與南方自然環境深度融合的產物，承載著深厚的歷史積澱並具備獨特的臨床價值。11月23日至25日，第七屆世界客商大會在廣東梅州舉行。秉持「開放、創新、合作、共贏」的理念，大會以「聚全球客商 助高質量發展」為主題，共同探討客家文化和產業發展新機遇。在這場全球客商矚目的盛會上，廣東嘉應制藥股份有限公司攜「雙料喉風散」、「固精參茸丸」、「龍腦膏」等明星產品精彩亮相，向世界展示了客家醫藥的獨特魅力。



當前，中國廣東的嘉應制藥等企業正通過產學研協同合作、劑型改良與產業鏈整合，積極推動客藥的產業化進程。與此同時，客藥亦致力於重新拓展海外市場，旨在打造具有國際影響力的健康品牌。



千年傳承：客藥的歷史底蘊與獨特價值



客藥起源於中原漢人南遷，在融合南方本土醫學精華的基礎上，逐步形成獨具特色的理論體系。在中華歷史演進中，客藥湧現出諸多代表性人物與經典方劑。清嘉慶年間，福建永定客家老中醫盧曾雄融合江西遊醫驗方，創製「萬應茶」。2008年，萬應茶被列入國家級非物質文化遺產；2012年，獲國家地理標誌產品保護，成為福建地區客藥的標誌性代表。



胡文虎被譽為「萬金油大王」與「報業大王」。他於1910年成功研製萬金油、八卦丹等五種便攜成藥。憑借薄利多銷策略，虎標萬金油迅速風靡東南亞。胡文虎還通過辦報宣傳、捐建公益項目增強品牌公信力，成功推動虎標良藥走向國際，成為客藥國際化進程的先驅之一。



技術賦能：客藥的產業化路徑



客藥產業化發展的核心，在於推動傳統藥方向現代藥品轉化，其中技術改良與創新尤為關鍵。



以嘉應制藥的雙料喉風散為例，該產品源自清代驗方，已有逾一百七十年歷史，成分涵蓋珍珠、人工牛黃等，具有清熱解毒之效。產業化過程中，企業優化提取工藝，將散劑改為噴霧劑，顯著提升用戶體驗。



在研發層面，中國國內的客藥企業積極與高校及科研機構開展合作。



鏈條整合：客藥的全產業鏈布局



客藥的產業化進程倚賴全產業鏈的整合與協同發展。梅州作為世界客都，在客藥產業化方面已經邁出了一大步。



在種植環節，梅州依托富硒土壤與豐富的中藥資源（擁有中草藥1800多種，其中屬全國和省級重點品種282個，佔普查種類的61%），建設多個中藥材產業化基地。



在研發環節，梅州已形成較為完善的科研平台體系。全市擁有省級中醫藥工程技術研究中心7家、市級工程技術研究中心9家、全國基層名中醫傳承工作室3個，以及廣東省「揚帆計劃」引進的中醫藥相關創新創業團隊項目3項。



在生產環節，客藥企業積極通過GMP認證提升質量控制水平，構建集中藥制藥自動化、信息化、智能化於一體的數字工廠。



在銷售環節，梅州嘉應雙料喉風散積極拓展線下藥店渠道，在中國已經覆蓋超三十萬家終端，佔全國終端市場份額的二分之一。



在文化推廣方面，客藥正積極探索「藥旅融合」模式。



文化出海：客藥的國際化經驗與策略



百年後，以嘉應制藥為代表的客藥企業積極布局國際市場，新設全資子公司嘉應國際以拓展商業渠道。2025年2月，首批雙料喉風散順利出口至香港，標誌著該傳統中成藥海外拓展邁出關鍵一步。2024年下半年，經海關監管，梅州當地企業的一批包括菊花、知母、白茅根在內共3個品種、重100千克的中藥材成功出口，實現梅州中藥材首次走出國門。



客藥的產業化不僅體現對傳統醫學的繼承與創新，更是對客家文化精神的弘揚與延續。當前，客藥企業一方面通過技術改良、劑型創新與產業鏈整合推動客藥產業化；另一方面構建「產品+文化」復合型營銷模式，積極進入東南亞與歐美市場，客藥在歷史進程中持續煥發新生。



在未來發展中，客藥(Hakka Medicine)有望成為中國與世界健康領域合作的重要橋樑，為全球健康事業貢獻更多「中國智慧」。客藥正走出一條獨具特色的產業化發展道路，使傳統智慧在現代社會中繼續發揮其光與熱。









