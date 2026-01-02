宣傳易播放29年迎來「大結局」 消失於TVB節目表疑似停播 「佢都係我同鄉喎」「有Jacqueline冇暗瘡」成經典

TVB其中一個最為觀眾記得嘅長壽廣告時段《宣傳易》，啟播近30年來有唔少低成本廣告異軍突起，甚至比大品牌廣告更深入民心。不過有網民發現，《宣傳易》由今年1月1日起已經消失於TVB節目表，相信呢個經典時段已經步入大結局。

《宣傳易》係TVB嘅分類廣告時段，於1996年8月6日首播，分別於中午、下午及深夜共4個時段播出，由凌速傳播代理銷售，並為中小型客戶提供一條龍式電視廣告製作服務。根據凌速傳播網頁，一個20秒廣告喺《宣傳易》播放一次，費用最高可達6860元，而夜間時段價錢比日間便宜，但如果喺凌晨2:45-4:30播放10秒廣告的話，一次只需140元。

《宣傳易》歷年來播放嘅廣告，有唔少口號同對白都令人印象難忘，例如迷你倉嘅81777778、移民顧問嘅「我可以幫到你」、外傭中介嘅「佢都係我同鄉喎」、「有Jacqueline冇暗瘡」等。「亞洲神童」張如城2001年出道時都係喺《宣傳易》落廣告，自此成為佳話。

