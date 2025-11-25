Alo Yoga官網全網7折
宣傳立會選舉多區旗海飄揚 鄧炳強︰錄35宗企圖破壞選舉案
立法會換屆選舉於下月7日舉行，全港各區均有宣傳海報。保安局長鄧炳強表示，至今錄得35宗企圖破壞立法會選舉的相關罪案，大部分與破壞選舉宣傳品有關，涉刑事毀壞，29人被捕。他重申，任何人若企圖影響選舉，警方必定嚴正執法。
近日有網上帖文聘請市民在立法會選舉中投票，聲稱投票後以票站外自拍相片作證明，便可獲150元。鄧炳強未有正面回應有關行為是否違法，強調《選舉(舞弊及非法行為)條例》清楚列明可做及不可做的事情，警方依法辦事。
另外，官方選舉論壇繼續進行，昨日兩場分別為功能界別的進出口界和紡織及製衣界，進出口界候選人分別為鍾奇峰和李淑媛，紡織及製衣界候選人則為陳祖恒和蕭勁樺。
官員繼續以不同方式呼籲宣傳選舉，當中公務員事務局推出「CSB撐立選」通訊程式靜態貼圖(sticker)，運輸及物流局長陳美寶就與多名官員，到荃灣西巴士總站與九巴前線人員交流，呼籲他們投票。創新科技及工業局長孫東則到數碼港，鼓勵數碼港員工及園區企業代表投票。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/宣傳立會選舉多區旗海飄揚-鄧炳強-錄35宗企圖破壞選舉案/622160?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
