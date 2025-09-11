宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。
網民亦熱心地考古宣萱舊片，除了重溫她是御用人質，累積被挾持次數達30次之外，更數出她在15套劇裏身處空中，甚至找到她的朱古力廣告，而宣萱亦留言指「因為佢入行😊」。另外，宣萱於1994年與《笑看風雲 》一眾演員現身《K-100》節目宣傳劇集，該影片近日再度被翻炒熱傳。當時她僅入行兩年，個性率直十分敢言，直接向公司高層提出質問。
ViuTV藝人強尼亦有轉貼該片段，留言指「嘩！呢個節目好__勁呀😵，請受我一拜！ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #應該要係咁」，又特別@了宣萱的帳號。其後宣萱現身回應，笑指「多謝公司當年冇雪我😅」。而練美娟亦留言叫強尼「咁你學吓人啦」，強尼則秒回「都要向你學嘅，你都猛㗎嘛！」。
該段影片去年曾被翻出，宣萱在鏡頭前直指公司過於重用歌星拍劇，「因為我曾經試過喺3廠拍劇，係可以2、3、4、5廠嘅主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，即係都幾多戲，但永遠主角都係歌星！同埋我哋開工，多時要等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到呢，係連一句sorry都唔使講，公司亦唔會講一句教訓佢哋嘅說話！」。她說出一眾演員的心聲後，現場其他藝人立即拍掌和應，當中郭晉安和鄭伊健更是邊笑邊拍掌，而皮膚未曬黑的「白面」古天樂先托着下巴，其後亦有拍掌。
宣萱面無懼色繼續發聲，表示：「我哋唔敢遲到，如果遲到又會俾人篤住嚟講，點解你遲到呀？點解你咁唔守規矩……我想你解答呢啲問題囉！」
當時在場的黎文卓是TVB綜藝節目及創作部總經理，他回應指：「其實係錯覺嚟啫，因為喺十幾廿年前，全台嘅合約歌星只係得廿幾人，到今日係二百幾人」，他指歌星是加十偣，但藝員沒有增加那麼多倍數，而歌星和藝員已經難以分得那麼仔細，「好似鄭伊健咁，佢係歌星定係藝員吖？係嘛？所以好多時純粹係錯覺！」對於被高層點名，伊健即澄清：「我係包薪藝員嚟㗎！」
