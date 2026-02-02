宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人

今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」

宣萱剖白離巢TVB 原因 拒絶勉強取悅他人

提及離開TVB 的原因，宣萱坦言：「好簡單，純粹成個運作方式，我覺得唔舒服。」她解釋以往在工作中認為只要問實力會會受到欣賞，但世界並非如自人所願。她補充指：「我會撇開你個人嘅性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而當工作需取悅不想取悅之人時，她自問無法做到：「原來可能要刷鞋，要please 一啲你唔想please 嘅人，咁我問自己得唔得？唔得。」宣萱強調關係講緣份，「夾唔到」便覺辛苦：「我離開TVB 係因為嗰陣時內部好多轉變，好多人事走咗，有啲新人嚟。以前嗰班係夾嘅，去到唔夾嘅時候，其實會有好多問題發生。我好憑感覺做嘢，我好注重開心，唔開心嘅，走。」

古天樂 宣萱

古天樂是兄弟不是「CP」 笑言「佢唔當我女人」

電影《尋秦記》近期掀起熱潮，宣萱與古天樂亦人封為「夢幻CP」，陳志雲問為何她與古天樂「冇可能」。宣萱直言：「識咗三十幾年喇，我同佢拍《餐餐問宋家》識嘅，真係冇（愛情）感覺，好似兄弟。」陳志雲立即反問：「點解唔係姊妹呢？」宣萱笑言：「我覺得我似男仔性格多啲，佢又唔當我女人咁去看待，唔會對我呵護備至。」她形容古天樂是一個講得出做得到的人，亦十分了解自己：「我有事佢一定會幫我。」

宣萱坦言難接受劇中共侍一夫 對於愛情抱隨緣心態

陳志雲問宣萱《尋秦記》中的烏廷芳要否與琴清「共侍一夫」，她剖析角色心路歷程：「烏廷芳係佢仲刁蠻嘅階段，我覺得佢都唔會接受，但經歷咗好多嘢之後，佢都要去接受。25 年之後已經係一家人，呢兩個人已經無分邊個係老婆，邊個係媽咪。」然而，現實中的宣萱則直言無法接受開放式關係：「梗係唔得，我唔能夠分享！」若真的遇上類似情況，她會選擇退出成全對方。

宣萱曾在不知情下成為別人感情中的「第三者」，由朋友提醒才得知真相，當下感到非常震驚。對於愛情，她抱隨緣心態：「一個人其實都好OK，最緊要啱。」她自認在感情上保守，從未主動追求異性，但若感情合，會主動提分手：「唔啱就唔好嘥大家時間。」

宣萱力撐《尋秦記》電影版 感動重聚如時光倒流

談及有份參與電影，宣萱表示當古天樂邀請時她毫不猶豫答應：「做！一定做！唔諗！！」她形容這是一代人的集體回憶：「《尋秦記》係一個好成功嘅電視劇，係佢（古天樂）嘅代表作，無乜電視劇係能以轉做電影。仲要過咗25 年之後，好似跟住大家成長，好似全香港、全世界睇過呢套電視劇嘅人一齊去行過呢條路，係始創嚟嘅。」電影票房成績亮眼，被問及是否未播出時已經預料到成嘅，宣萱指並沒有，因為多年的經驗已令她習慣無常，她認為自己享受過程以及盡了全力已足夠。

《尋秦記》劇照

雖然電影拍攝早於六年前完成，其後因疫情延遲上映，但她認為一切順其自然。陳志雲問及拍電影版有甚麼特別有趣或值得回憶的事，她分享：「第一眼見到歐瑞偉同阿滕（滕麗名），喺現場佢哋已經著晒古裝衫、整好晒頭，離遠我一見到佢兩個，個感覺係親人，時空穿梭返去25 年前，過咗好耐又唔係好耐，係屋企人嘅感覺。」

笑言不記得有拍過第三結局 開拍續集視乎票房成績

宣萱透露電影拍下不少未曝光片段，包括家庭戲與動作戲，導演團隊正考慮剪輯成另一版本，視乎票房而定。對於古天樂指電影有「第三結局」，宣萱笑言不記得有拍過，當時後期補戲亦未能參與。至於續集的可能性，她指一切取決於市場反應：「都係睇票房！如果收得當然有機會，同埋要睇天時地利人和。但今時今日拍電影考量好多：投資大、時機、風險高，蝕本會好傷。」

她更透露拍攝時沒有考量片酬：「嗰陣時佢哋搵我拍，我完全冇問過片酬，其實冇都會拍。」被問及原因，她解釋：「我知古天樂唔係剝削演員嘅人。如果其他人係take it for granted，我就唔會咁啦！」

